New York में बाढ़-बारिश से हाहाकार, पानी में ही रेंगने लगी गाड़ियां, मेयर ने घोषित की Emergency

New York Flood: भारत में मानसून लगभग विदाई ले चुका है लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी छिट-पुट बारिश हो रही है. एक तरफ जहां देश में मॉनसून सीजन (Monsoon Rain) खत्म होने की कागार पर है वहीं दूसरी ओर अमेरिका में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर (New York News) में काफी ज्यादा तेज बारिश हुई, जिस वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. इसके मद्देनजर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने स्टेट इमरजेंसी (Emergency In Ney York) की घोषणा की.

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल (New York Governor Kathy Hochul) X पर ट्वीट कर इमरजेंसी की घोषणा की. उन्होंने कहा, “मैं पूरे क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण न्यूयॉर्क शहर, लॉन्ग आइलैंड और हडसन वैली में आपातकाल की स्थिति की घोषणा करती हूं. कृपया सुरक्षित रहने के लिए कदम उठाएं और याद रखें कि कभी भी बाढ़ वाली सड़कों पर यात्रा करने का प्रयास न करें.” गवर्नर ने न्यूयॉर्क वासियों से मौसम संबंधी अपडेट और शेड्यूल की जांच करने और सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

