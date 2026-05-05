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कतर एयरस्पेस से गायब हो गया US एयरफोर्स का प्लेन, ईरान की सफाई- हमारा कोई हाथ नहीं

यह विमान UAE के अल धफरा एयर बेस से उड़ा था और फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था. इसी दौरान कतर के पास उसका सिग्नल कुछ समय के लिए गायब हो गया.

Published date india.com Updated: May 5, 2026 9:46 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
कतर एयरस्पेस से गायब हो गया US एयरफोर्स का प्लेन, ईरान की सफाई- हमारा कोई हाथ नहीं

ईरान के साथ एकतरफा सीजफायर के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक प्लेन मंगलवार को आसमान से अचानक गायब हो गया. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना का KC-135 स्ट्रैटोटैंकर एयरक्राफ्ट कतर के एयरस्पेस में इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया. इस एयरक्राफ्ट को ‘फ्लाइंग गैस स्टेशन’ कहा जाता है. ये हवा में ही दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में फ्यूल की सप्लाई दे सकता है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, KC-135 स्ट्रैटोटैंकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान के दौरान ‘7700’ इमरजेंसी सिग्नल भेजा. यह सिग्नल तब दिया जाता है, जब प्लेन में कोई बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो. अभी तक अमेरिका ने प्लेन के गायब होने में ईरान की किसी भी भूमिका की बात नहीं कही है. लेकिन, ईरान की तरफ से सफाई आ गई है. ईरान ने कहा- इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है.

प्लेन ने अल धफरा एयर बेस से भरी थी उड़ान
अमेरिका के इस प्लेन ने UAE के अल धफरा एयर बेस से उड़ान भरी थी. ये फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ रहा था. इसी दौरान कतर के पास उसका सिग्नल कुछ समय के लिए गायब हो गया. फ्लाइट डेटा के मुताबिक, कुछ देर ये आसमान में चक्कर लगाता रहा और फिर नीचे उतरने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक प्लेन के क्रैश होने की कोई खबर नहीं है. अमेरिका ने इसे लेकर जानकारी शेयर नहीं की है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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