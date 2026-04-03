अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, भतीजी ने भी कसा तंज, जानिए क्या है पूरा मामला

अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ‘नो किंग्स’ प्रोटेस्ट के बीच मैरी ट्रंप के बयान ने हलचल पैदा कर दी है. चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं.

Published date india.com Published: April 3, 2026 9:51 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com | Edited by Gargi Santosh email india.com
अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, भतीजी ने भी कसा तंज, जानिए क्या है पूरा मामला
ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है. (Photo from PTI Files)

अमेरिका में इन दिनों माहौल काफी गरम है. देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं. खासतौर पर ईरान को लेकर चल रही जंग और उससे जुड़े फैसलों ने लोगों को नाराज कर दिया है. ‘नो किंग्स’ जैसे प्रोटेस्ट कैंपेन के जरिए जनता यह संदेश दे रही है कि वे किसी एक नेता के हाथ में ज्यादा ताकत नहीं देखना चाहते. लाखों लोग बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं.

ट्रंप की भतीजी ने उड़ाया मजाक

इस बीच, मैरी एल ट्रंप ने भी अपने चाचा पर तंज कसते हुए एक पोस्ट किया, जो तेजी से वायरल हो गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन ईरान में नहीं बल्कि अमेरिका में. उनके इस बयान ने इंटरनेट पर खूब चर्चा बटोरी और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया. यह पहली बार नहीं है जब मैरी ने ट्रंप की आलोचना की हो. इससे पहले भी वे कई बार खुलकर उनके खिलाफ बोल चुकी हैं.

ईरान को लेकर विवाद बढ़ा

पूरे विवाद की जड़ ईरान को लेकर ट्रंप के बयान और फैसले हैं. ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है. हालांकि, इस दावे पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में बिना ठोस सबूत के इस तरह के बयान देना हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकता है. यही वजह है कि अमेरिका के अंदर ही इस मुद्दे पर विरोध तेज हो गया है.

विदेश नीति पर भी उठे सवाल

मैरी ट्रंप ने सिर्फ ईरान मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि फैसले सोच-समझकर नहीं लिए जा रहे, बल्कि जल्दबाजी में हो रहे हैं. उनके मुताबिक, इस तरह के फैसले देश और दुनिया दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस जंग के चलते भारी नुकसान हो सकता है – चाहे वह जान का हो या आर्थिक.

बढ़ता दबाव और वैश्विक असर

ट्रंप के फैसलों का असर अब सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा. दुनिया के कई देश भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं. वहीं, ईंधन संकट और बढ़ती महंगाई ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. अमेरिका के अंदर बढ़ता विरोध और बाहर से मिल रही आलोचना, दोनों मिलकर ट्रंप पर दबाव बढ़ा रहे हैं. ऐसे में आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि हालात किस दिशा में जाते हैं.

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