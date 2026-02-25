By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका में 153 साल में पहली बार नहीं छप सका अखबार, जानिए आखिर क्यों हुआ ऐसा
अमेरिका के उत्तर-पूर्वी इलाकों में शक्तिशाली नॉरईस्टर तूफान ने क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है. न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी क्षेत्र में भारी बर्फबारी शुरू हुई. लोग घरों में कैद हो गए, जबकि सड़कें, पुल और हाईवे बंद कर दिए गए.
अमेरिका में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि कई शहर ठप हो गए हैं. इसे पिछले एक दशक का सबसे शक्तिशाली नॉरईस्टर तूफान बताया गया है. हवा कुछ जगहों पर 110 मील प्रति घंटे तक चल रही है. नॉरईस्टर तेज तूफान होता है इसमें हवाएं आमतौर पर नॉर्थ-ईस्ट दिशा से चलती हैं. एयरपोर्ट पर रनवे बंद किए 11,055 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं. रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में 37 इंच तक बर्फ गिरी है. उत्तर-पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई. बिजली न होने से पूरा शहर लगभग ठप हो गया. द बोस्टन ग्लोब ने 153 साल के इतिहास में पहली बार अखबार नहीं छापा. अखबार न छापने के पीछे के कारणों में भारी बर्फबारी की वजह से कर्मचारियों का प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाना मेन वजह रही.
बर्फबारी से इन राज्यों में इमरजेंसी घोषित
- न्यूयॉर्क सिटी- स्कूलों, सड़कों, पुलों और हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.
- मैसाचुसेट्स- कुछ इलाकों में ट्रैवल बैन लागू, घर में रहने की अपील.
- रोड आइलैंड- पूरे राज्य में ट्रैवल बैन.
- न्यूयॉर्क-पूरे राज्य में इमरजेंसी की घोषणा, नेशनल गार्ड अलर्ट पर.
- न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा सस्पेंड रही. थिएटर में शो रद्द.
1872 में स्थापित इस प्रतिष्ठित अखबार ने 153 साल के इतिहास में पहली बार अपना प्रिंट संस्करण नहीं छापा. अखबार के प्रिंटिंग प्लांट टॉनटन (मैसाचुसेट्स) में स्थित है, जो तूफान के केंद्र के करीब था. वहां 2-3 फीट तक बर्फ जमा हो गई और तेज हवाओं ने कर्मचारियों को प्लांट तक पहुंचने से रोक दिया. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने फैसला किया कि 24 फरवरी का संस्करण नहीं छापा जाएगा.
अखबार ने खुद लिखा कि “बारिश, बर्फ, युद्ध, महामारी सब कुछ झेलकर भी हमने रोज अखबार छापा, लेकिन इस बार ब्लिजार्ड ने असंभव कर दिया.” यह घटना मीडिया जगत में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि प्रिंट संस्करण अब भी कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण है.
राज्यों में आपातकाल घोषित
राज्यों में आपातकाल घोषित कर दिया गया. कई जगहों पर सफाई अभियान चला, जहां लोग और मशीनें बर्फ हटाने में जुटे.अब लोग धीरे-धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं, लेकिन बिजली बहाली और सफाई में अभी समय लगेगा. मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक और छोटा सिस्टम आ सकता है, जो अतिरिक्त बर्फ ला सकता है. यह तूफान जलवायु परिवर्तन के दौर में बढ़ती चरम मौसमी घटनाओं का एक उदाहरण है.
