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अमेरिकी कपल ने 30 दिनों में कर डाली भारत के 13 शहरों की यात्रा, घूमने पर खर्च कर डाले लाखों रुपये

World News: अमेरिकी कपल ने भारत के 13 शहरों की 30 दिन की यात्रा में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए. ट्रांसपोर्ट, होटल और खाने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार..

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: May 30, 2026, 11:33 PM IST
American Couple India Travel
American Couple India Travel (Image: Instagram/ checkedouttocheckin)

World News: भारत घूमने आए एक अमेरिकी कपल ने अपनी यात्रा का खर्च सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब काफी चर्चा में है. एलेक्स और अमेलिया नाम के इस कपल ने बताया कि उन्होंने भारत के 13 शहरों की 30 दिन की यात्रा के दौरान कुल 10,605 डॉलर यानी करीब 10 लाख रुपये खर्च किए. उनका कहना है कि यात्रा खत्म होने के बाद जब उन्होंने पूरा हिसाब देखा तो वे खुद भी खर्च की रकम देखकर हैरान रह गए. कपल ने बताया कि उन्होंने बजट ट्रैवल की बजाय आरामदायक और प्रीमियम सुविधाओं को चुना था, जिसकी वजह से खर्च काफी बढ़ गया.

यात्रा के दौरान ट्रांसपोर्ट बना सबसे बड़ा खर्च

कपल के मुताबिक, उनकी यात्रा में सबसे ज्यादा पैसा एक शहर से दूसरे शहर जाने में खर्च हुआ. 30 दिनों के दौरान उन्होंने 6 फ्लाइट, 6 प्राइवेट कार राइड और 2 ट्रेन यात्राएं कीं. लगातार शहर बदलने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च तेजी से बढ़ गया. उन्होंने बताया कि कम समय में ज्यादा जगहें घूमने के कारण उन्हें बार-बार यात्रा करनी पड़ी. यही कारण रहा कि कुल खर्च का बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट पर चला गया. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आने-जाने की लागत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली.

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होटल और खाने पर भी खूब खर्च

एलेक्स और अमेलिया ने बताया कि उन्होंने ज्यादातर प्रीमियम होटल चुने. उनके अनुसार, एक रात होटल में रुकने का औसत खर्च करीब 127 डॉलर यानी लगभग 12 हजार रुपये रहा. उन्होंने कहा कि भारत में सस्ते होटल जरूर मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी सुविधाओं वाले होटलों की कीमत काफी अधिक होती है. इसके अलावा वे हर दिन बाहर नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाते थे. इसी वजह से खाने-पीने पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च हुई. कपल का कहना है कि आरामदायक यात्रा करने वालों का बजट आम यात्रियों से काफी अलग हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

कपल की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों को 30 दिनों में 10 लाख रुपये खर्च करना बहुत ज्यादा लगा. वहीं कई यूजर्स का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति लग्जरी होटल, बेहतर खाना और खास अनुभव चुनता है तो इतना खर्च होना सामान्य बात है. कुछ लोगों ने कहा कि भारत में बहुत कम बजट में भी यात्रा की जा सकती है, लेकिन आराम और सुविधाओं के साथ घूमने पर खर्च तेजी से बढ़ जाता है.

भारत में यात्रा का खर्च आपकी पसंद पर निर्भर

इस वायरल पोस्ट ने एक बार फिर दिखाया है कि भारत में यात्रा का बजट पूरी तरह व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है. जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट, बजट होटल और सादा भोजन चुनते हैं, वे कम खर्च में भी देश घूम सकते हैं. वहीं लग्जरी होटल, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और प्रीमियम अनुभव लेने वाले यात्रियों का खर्च कई गुना बढ़ सकता है. अमेरिकी कपल की यह यात्रा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग अपने-अपने अनुभव साझा कर रहे हैं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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