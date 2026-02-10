  • Hindi
डॉलर के मुकाबले चीन का युआन कितना ताकतवर? बदलने वाली है वर्ल्ड करेंसी रैंकिंग... देखें कहां है भारत का रुपया

1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 6.9 से 7 चीनी युआन के बीच है. वहीं, 1 युआन की कीमत 13 रूपये के बराबर है. यानी अगर आप चीन में 1 युआन की कोई चीज खरीदते हैं, तो भारत में उसकी वैल्यू करीब 13 रुपये होगी.

Published: February 10, 2026 5:33 PM IST
By Satyam Kumar | Edited by Satyam Kumar
अमेरिकी डॉलर से चीन का युआन कितना पीछे?

आज की ग्लोबल इकोनॉमी में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 6.9 से 7 चीनी युआन के बीच है. चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके बावजूद उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर है. हालांकि, चीन जानबूझकर अपनी मुद्रा को एक सीमित दायरे में रखता है ताकि उसका निर्यात (Export) दुनिया भर में सस्ता और कॉम्पिटिटिव बना रहे.

चीन की मुद्रा क्यों है इतनी मजबूत?

युआन की मजबूती का सबसे बड़ा कारण चीन का एक्सपोर्ट हब होना है. चीन पूरी दुनिया को सामान बेचता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में युआन का सर्कुलेशन और मांग दोनों बनी रहती है, साथ ही, चीन का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है, जो उसकी करेंसी को स्थिरता देता है.

1 युआन में कितने रुपये?

अगर युआन और रुपये की सीधी तुलना करें, तो चीन का पलड़ा भारी नजर आता है. आज की विनिमय दर (Exchange Rate) के अनुसार, 1 चीनी युआन की कीमत लगभग 12 से 13 भारतीय रुपये के बराबर है, यानी अगर आप चीन में 1 युआन की कोई चीज खरीदते हैं, तो भारत में उसकी वैल्यू करीब 13 रुपये होगी.

भारतीय रुपये की क्या है स्थिति?

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया फिलहाल दबाव में है. 1 अमेरिकी डॉलर के बदले अब लगभग 88 से 90 भारतीय रुपये देने पड़ते हैं. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों (कच्चा तेल) और टेक्नोलॉजी के लिए बड़े पैमाने पर डॉलर में भुगतान करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपये की वैल्यू कम होती है. इन्हीं अपडाउन को संतुलित करने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अब डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए डी-डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं. चीन अपने युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है. वहीं, भारत भी डिजिटल रुपये (e-Rupee) और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के जरिए रुपये की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाने में जुटा है.

रुपये की कमजोरी के पीछे के मुख्य कारण

भारत एक आयातक (Importer) देश ज्यादा है. हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं, जिसका भुगतान डॉलर में करना होता है. जब डॉलर की मांग बढ़ती है, तो रुपया स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगता है. हालांकि, भारत अब रुपये में व्यापार (Rupee Trade) को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है. जब रुपया युआन या डॉलर के मुकाबले गिरता है, तो विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई और आयातित सामान (जैसे मोबाइल, लैपटॉप और तेल) महंगे हो जाते हैं. वहीं, अगर रुपया मजबूत होता है, तो महंगाई कम करने में मदद मिलती है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

