Russia Ukrain Crisis: यूक्रेन में एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या (US Journalist Killed in Ukrain) कर दी गई. समाचार एजेंसी एएफपी की ख़बरों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस को पत्रकार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. हालांकि पत्रकार की मौत के कारणों का खुलासा नहीं पाया है. मृतक पत्रकार की पहचान ब्रेंट रेनॉड (Brent Renaud) के रूप में हुई है. ब्रेंट के पास से मिले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पहचान पत्र से उसकी जानकारी मिली.

वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेंट को लेकर स्पष्टीकरण और बयान जारी किया है. अमेरिकी अख़बार के मुताबिक ब्रेंट ने उनके लिए काफी वक्त पहले काम किया था. पहचान पत्र के बारे में बताते हुए अखबार ने कहा कि यह पहचान पत्र ब्रेंट को काफी वक्त पहले जारी किया गया था. अखबार का कहना है कि ब्रेंट ने आखिरी बार उनके लिए साल 2015 में काम किया था. फिलहाल, ब्रेंट को न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन में नहीं भेजा था.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr

— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022