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American Woman Praises India Healthcare System Compares Us Costly Treatment Viral Video

‘भारत में इलाज कराना सस्ता...’ इंडिया की तारीफ करते-करते विदेशी महिला ने खोल दी अमेरिका के पूरे सिस्टम की पोल

India vs US Healthcare: अमेरिकी महिला ने भारत के हेल्थ सिस्टम की तारीफ करते हुए बताया कि यहां इलाज जल्दी और सस्ता मिलता है.

india healthcare system

India vs US Healthcare: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लिज बोम्स (Liz Bomes) नाम की एक अमेरिकी महिला भारत के हेल्थ सिस्टम के बारे में बात कर रही हैं. खास बात यह है कि उन्होंने इसे मजाकिया अंदाज में बताया, लेकिन उनका मैसेज काफी साफ था. वीडियो में वह पहले कहती हैं कि भारत का हेल्थ सिस्टम “परेशान करने वाला” है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह असल में इसकी तारीफ कर रही हैं. उनका अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

भारत में इलाज आसान

वीडियो में लिज बताती हैं कि भारत में इलाज कराना काफी आसान है. उन्होंने कहा कि यहां किसी भी अस्पताल में जाकर उसी दिन डॉक्टर से मिल सकते हैं. वह बताती हैं कि जहां दूसरे देशों में लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, वहीं भारत में चीजें काफी जल्दी हो जाती हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां टेस्ट और इलाज का खर्च भी बहुत कम होता है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलती है.

देखें Video:

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अमेरिका के सिस्टम पर मजाकिया तंज

लिज ने अपने अनुभव शेयर करते हुए अमेरिका के हेल्थ सिस्टम पर भी हल्के अंदाज में तंज कसा. उन्होंने कहा कि वहां एक साधारण चेकअप के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है. उसने मजाक में कहा कि अमेरिका में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई जगह फोन करना पड़ता है और फिर भी आसानी से समय नहीं मिलता. इतना ही नहीं, इलाज के बाद बिल इतना ज्यादा आता है कि कई लोग कर्ज में चले जाते हैं.

लोगों के रिएक्शन भी आए सामने

इस वीडियो पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि वे भी इस बात से सहमत हैं कि भारत में इलाज जल्दी मिल जाता है. कुछ लोगों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि भारत में उन्होंने कम पैसे में अच्छा इलाज कराया. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि हम अक्सर अपने सिस्टम की कमियां देखते हैं, लेकिन जब तुलना करते हैं तो कई अच्छी बातें भी नजर आती हैं.

भारत का हेल्थ सिस्टम

इस वीडियो के बाद भारत का हेल्थ सिस्टम एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हालांकि हर जगह सुधार की जरूरत होती है, लेकिन इस तरह के अनुभव यह दिखाते हैं कि कई मामलों में भारत आगे भी है. लिज का यह वीडियो यह भी दिखाता है कि कभी-कभी बाहर से देखने पर चीजें अलग नजर आती हैं. उनके मजाकिया अंदाज ने एक गंभीर मुद्दे को आसान तरीके से समझा दिया, जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो गए.

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