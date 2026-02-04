हुस्न के लिए हर हद पार! Hourglass Figure फीगर के लिए लाशों की चर्बी इंजेक्ट करा रहीं अमेरिकी महिलाएं

Dead Body Fat Injection: अमेरिका में एक नया ट्रेंड सामने आया है जिसमें इंजेक्टेबल फिलर के तौर पर डेड बॉडी से निकाले गए फैट का इस्तेमाल किया जाता है.

Published date india.com Published: February 4, 2026 9:17 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
हुस्न के लिए हर हद पार! Hourglass Figure फीगर के लिए लाशों की चर्बी इंजेक्ट करा रहीं अमेरिकी महिलाएं
(photo credit AI, for representation only)

Dead Body Fat Injection: अमेरिका में महिलाएं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए विवादित कॉस्मेटिक ट्रेंड का इस्तेमाल कर रही हैं. महिलाएं ब्रेस्ट, हिप्स और बटक्स को बेहतर बनाने के महिलाएं इंजेक्टेबल फिलर का इस्तेमाल कर रही हैं. डरावनी बात यह है कि यह फिलर मानव मृत शरीर ने निकाला गया फैट होता है.

कहां से आता है डेड बॉडी फैट

द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैट उन ऑर्गन और टिश्यू डोनर्स से लिया जाता है जिन्होंने अपने शरीर दान किए हैं. हालांकि इस दान का मकसद विज्ञान की मदद करना होता है. इसलिए डेड बॉडी फैट को कभी भी सही नहीं कहा जा सकता है.

AlloClae

इस प्रोसीजर को मुख्य रूप से टाइगर एस्थेटिक्स कंपनी की ओर से AlloClaeब्रांड नाम से बेचा जाता है. इस प्रक्रिया में 40 लाख रुपये तक का खर्च आता है. मैनहट्टन की 34 साल की एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल ने अपने हिप्स और पीछे के हिस्से को बेहतर बनाने, हिप डिप्स को भरने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया और अपना अनुभव साझा किया.

(photo credit AI, for representation only)

उन्होंने बताया कि इसे एथिकली माना क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस में डेड बॉडी के टिश्यू का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. उन्होंने कहा कि यह ऐसा है जैसे हम रीसायकल कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

प्रोसीजर के बारे में सब कुछ

फैट डेड बॉडी से निकालने के बाद इसे स्टेरलाइज, प्यूरीफाई और एक सेल-फ्री फैट मैट्रिक्स में प्रोसेस किया जाता है. इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए सभी DNA और जीवित कोशिकाओं को हटा दिया जाता है.

किन लोगों पर इस्तेमाल

इसका इस्तेमाल अक्सर पतले मरीजों या उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका पहले ही लाइपोसक्शन हो चुका है. साथ ही जिनके पास पारंपरिक ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट (BBL) और ऑवरग्लास फिगर के लिए अपना पर्याप्त फैट नहीं है. बता दें कि ऑवरग्लास फिगर एक महिला बॉडी टाइप है जिसमें कमर पतली होती है. साथ ही सीने और हिप्स की चौड़ाई लगभग बराबर होती है.

डॉ. सचिन श्रीधरानी, ​​जिन्होंने एलोक्ले के साथ 50 से ज़्यादा प्रोसीजर किए हैं, ने बताया, “लोग सुविधा के लिए पैसे दे रहे हैं. पारंपरिक सर्जरी के विपरीत, यह फिलर अक्सर जनरल एनेस्थीसिया के बिना क्लिनिक में ही इंजेक्ट किया जाता है. एलोक्ले प्रोसीजर में अक्सर एक घंटे से भी कम समय लगता है. वहीं कीमत 9 लाख से 90 लाख तक होती है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.