Amid Congress Allegations On Modi Government Mea Confirms Chabahar Port Sanctions Waiver Valid Till April 2026

क्या है चाबहार पोर्ट? जिसे लेकर केंद्र को घेर रही कांग्रेस, 1100 करोड़ रुपये बर्बाद करने का लगाया आरोप

चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है. भारत ने 2024 में चाबहार को 10 साल के लिए लीज पर लिया है. इसके तहत भारत यहां 120 मिलियन डॉलर निवेश करेगा. साथ में 250 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन (सस्ता कर्ज) देगा.

ईरान और अमेरिका में बढ़ती तनातनी के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है.मुख्य विपक्षी पार्टी ने सरकार पर जनता के 120 मिलियन डॉलर (करीब 1100 करोड़ रुपये) बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है. विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए 26 अप्रैल 2026 तक की डेडलाइन दी है.

आइए जानते हैं क्या चाबहार पोर्ट? ये भारत के लिए इतना अहम क्यों? कांग्रेस ने इस पोर्ट को लेकर सरकार पर 1100 करोड़ रुपये की बर्बादी के आरोप क्यों लगाए हैं:-

भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है चाबहार पोर्ट

चाबहार पोर्ट की नींव 1980 के दशक में रखी गई थी. ईरान ने 1983 में इसे इस्तेमाल के लिए खोला था.भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय ईरान से बात शुरू की थी. लेकिन, अमेरिका-ईरान तनाव के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ी. फिर 2013 में मनमोहन सिंह ने 800 करोड़ रुपए निवेश की बात कही थी. ये डील भी अटकी रही. इसके बाद 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के नेताओं के साथ समझौता किया. इस समझौते के तहत भारत ने एक टर्मिनल के लिए 700 करोड़ रुपये और पोर्ट के विकास के लिए 1250 करोड़ रुपये का कर्ज देने का ऐलान किया.

2024 में मिली 10 साल की लीज

2016 के त्रिपक्षीय समझौते के बाद भारत की भागीदारी बढ़ी. जिससे इस पोर्ट का रणनीतिक महत्व और विकास बढ़ा.भारत ने दिसंबर 2018 में इसका संचालन संभाला. मई 2024 में 10 साल की लीज मिली. ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस और यूरोप से सीधे व्यापार करने में मदद करता है. लीज के तहत भारत यहां 120 मिलियन डॉलर निवेश करेगा. साथ में 250 मिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन (सस्ता कर्ज) देगा.

कांग्रेस ने क्या-क्या लगाए आरोप?

कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल X हैंडल से शुक्रवार को एक पोस्ट किया. पार्टी ने लिखा, “नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है. खबरों के मुताबिक, ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है. चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी है. इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे. अब ये सब स्वाहा है…”

सरकार ने क्या दिया जवाब?

कांग्रेस के इस आरोप को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खारिज किया.जायसवाल ने कहा, “ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी हैं. इन्हें आगे बढ़ाने के लिए भारत, अमेरिका से बातचीत कर रहा है. अमेरिका ने भारत को ईरान पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद चाबहार पोर्ट से जुड़े काम जारी रखने के लिए एक खास सैंक्शन छूट दी है, जिसकी अवधि 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है.”

रणधीर जायसवाल ने आज बताया कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को एक पत्र भेजकर इस छूट से जुड़े दिशा-निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा कि भारत अब इसी तय व्यवस्था के तहत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, ताकि चाबहार पोर्ट से जुड़े काम बिना रुकावट आगे बढ़ते रहें.

भारत को अक्टूबर में 6 महीने की मिली थी छूट

अमेरिका ने भारत को 27 अक्टूबर 2025 तक के लिए चाबहार से व्यापार करने की छूट दी थी. इसके खत्म होने से पहले ही एक बार फिर अमेरिका ने इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया. यानी अब यह छूट 26 अप्रैल 2026 तक मिलती रहेगी.

चाबहार पोर्ट से भारत के फायदे?

पहले भारत को अफगानिस्तान या दूसरे एशियाई देशों तक सामान भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ता था. चाबहार पोर्ट से अब भारत सीधा अपना माल अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया भेजता है. इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं.

भारत चाबहार के जरिए अपने सामान, दवाएं, फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आसानी से दूसरे देशों तक भेज सकता है. इससे लॉजिस्टिक खर्च (ढुलाई खर्च) कम होगा.

इस पोर्ट से भारत को ईरान से तेल खरीदने में आसानी होती है. दोनों देश मिलकर चाबहार को एक ट्रेड हब बना सकेंगे.