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ईरान जंग के बीच इस अफ्रीकी देश में बड़ा हमला, राजधानी समेत कई शहरों में गोलियों की गूंज- चारों तरफ दहशत
माली में कई शहरों में अचानक गोलीबारी और धमाकों से हालात बिगड़ गए. राजधानी बमाको भी निशाने पर रही. सेना हमलावरों से मुकाबला कर रही है. लोगों में डर का माहौल है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
Mali Attack Gunfire: पश्चिम अफ्रीकी देश माली में शनिवार सुबह अचानक हिंसा भड़क उठी, जब राजधानी बमाको समेत कई शहरों में एक साथ गोलीबारी और धमाकों की खबरें सामने आईं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ये हमला सुनियोजित और समन्वित हो सकता है, जिसमें कई सशस्त्र समूह शामिल हो सकते हैं.
माली की सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ‘अज्ञात सशस्त्र आतंकी समूहों’ ने राजधानी के कुछ अहम ठिकानों और सैन्य बैरकों को निशाना बनाया है. सेना ने ये भी बताया कि सुरक्षाबल हमलावरों को खत्म करने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. इस बीच, स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह-सुबह तेज गोलियों की आवाज और विस्फोटों से पूरा इलाका दहशत में आ गया.
एयरपोर्ट के आसपास भारी गोलीबारी
वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, मोदिबो कीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भारी गोलीबारी हुई. ये एयरपोर्ट माली की वायुसेना के बेस के पास स्थित है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है. इलाके में हेलीकॉप्टर गश्त करते देखे गए, जो इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं.
केवल बमाको ही नहीं, बल्कि देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भी हालात गंभीर बने हुए हैं. किडाल और गाओ जैसे शहरों से भी गोलीबारी और धमाकों की खबरें आई हैं. किडाल में तो कुछ इलाकों पर सशस्त्र हमलावरों के कब्जे की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन दावों की खुद पुष्टि अभी नहीं हो सकी है.
इस हिंसा के पीछे अलगाववादी आंदोलन और आतंकी संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है. माली लंबे समय से अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठनों के हमलों का सामना कर रहा है. इसके अलावा, उत्तर में ‘अजावाद’ नामक अलग देश की मांग को लेकर भी संघर्ष जारी है.
घरों के दरवाजे-खिड़कियां तक हिल गए
स्थानीय निवासियों का कहना है कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गए. कई लोगों ने डर के कारण घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है. एक निवासी ने फोन पर बताया कि ‘मैं बहुत डरा हुआ हूं, हर तरफ गोलियों की आवाज आ रही है.’
पिछले कुछ सालों में माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देशों में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते गए हैं. इन देशों में सैन्य तख्तापलट के बाद सरकारों ने पश्चिमी देशों से दूरी बनाकर रूस से सहयोग बढ़ाया है. इसके बावजूद आतंकी हमलों में कमी नहीं आई है, बल्कि कई विशेषज्ञों के अनुसार घटनाएं और बढ़ गई हैं.
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