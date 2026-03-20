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ईरान ने दिखाया सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के जिंदा होने का सबूत, वीडियो ने अपने मुल्क में में ही मचा दी खलबली

सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुजतबा खामेनेई कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं. गुरुवार को उनका एक मैसेज ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया था, लेकिन उसमें उनकी कोई वीडियो या आवाज नहीं थी. इसलिए उनके जिंदा होने का सबूत मांगा जा रहा है.

Published date india.com Updated: March 20, 2026 3:57 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
ईरान ने दिखाया सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के जिंदा होने का सबूत, वीडियो ने अपने मुल्क में में ही मचा दी खलबली
अयातुल्ला खामेनेई ने बीमार होने पर अपने बेटे मुजतबा को साल 2024 में उत्तराधिकारी बनाया था.

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 21 दिनों से जंग चल रही है. अमेरिका और इजरायल ने ताबड़तोड़ हमलों में ईरान की टॉप लीडरशिप के खत्म होने का दावा किया था.अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने गुरुवार को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए अयातुल्ला सैयद मुजतबा खामेनेई (Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei)को लेकर बड़ा बयान दिया. NBC न्यूज को दिए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि मुजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं. अब तक उन्हें किसी ने सार्वजनिक रूप से देखा ही नहीं है.ट्रंप के इस बयान के बाद वर्ल्ड मीडिया में मुजतबा खामेनेई के जिंदा होने के लेकर डिबेट होने लगी. इस बीच ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर के जारी होने के सबूत दिखा दिए हैं.

सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुजतबा खामेनेई कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं. गुरुवार को उनका एक संदेश ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया था, लेकिन उसमें उनकी कोई वीडियो या आवाज नहीं थी. इसलिए उनके जिंदा होने का सबूत मांगा जा रहा था, लेकिन ईरान ने जो वीडियो जारी किया, उसपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

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ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर की ओर से जारी किए गए फुटेज में मुजतबा खामेनेई को एक ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग में दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने काले रंग की पगड़ी बांध रखी है और चोगा पहन रखा है. फुटेज में वह शांत अंदाज में कुछ छात्रों को पढ़ाते देखे जा सकते हैं. लेकिन, इसमें उनकी कोई आवाज नहीं है.


वीडियो पर उठ रहे ये सवाल
इस वीडियो को देखकर इंटरनेट यूज़र्स तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का दावा है कि ये लेटेस्ट वीडियो नहीं, बल्कि आर्काइव से निकाला गया है. यूजर्स ने फुटेज के बहुत ज्यादा पिक्सलेटेड होने का दावा किया. एक दूसरे यूजर ने लिखा,“ओह वाह, हां… मुजतबा खामेनेई तो पूरी तरह से ज़िंदा हैं… यह ज़रूर आर्काइव से निकाला गया कोई एकदम नया फुटेज होगा.”

कब बने थे अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी?
अयातुल्ला खामेनेई ने बीमार होने पर अपने बेटे मुजतबा को साल 2024 में उत्तराधिकारी बनाया था. मुजतबा, खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था. खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गोपनीय तरीके से उत्तराधिकारी पर फैसला लेने कहा था. 28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका के अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इसके बाद मुजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सुप्रीम लीडर बनाए गए थे.

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क्या गंभीर रूप से जख्मी हैं मुजतबा खामेनेई?
इजरायल और अमेरिका ने 13 मार्च को ईरान पर बड़े-बड़े हमले किए थे. इसके बाद दावा किया गया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. उन्हें लकवा मार गया है. शायद एक पैर भी काटना पड़ा है. आंतों में भी गंभीर चोटें आई हैं. हालांकि, बाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि मुजतबा को लेकर किए गए दावे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे. उससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बेटे यूसुफ पेजेशकियान ने पुष्टि की थी कि नए सुप्रीम लीडर को युद्ध में चोटें आई थी. लेकिन, उन्होंने जोर देकर कहा था कि अब ईरानी सुप्रीम लीडर पूरी तरह से महफूज हैं.

नेतन्याहू की चेतावनी
इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (19 मार्च) को अपने जिंदा होने का सबूत दिया. नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ‘अभी मैं जिंदा हूं. बिल्कुल सही-सलामत हूं. ये जंग हम जीत रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि ईरान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है. उसके नए सुप्रीम लीडर अभी भी हमारे टारगेट पर हैं. 17 मार्च को इजरायल ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वह ईरान के किसी भी टॉप लीडर को देखते ही मार गिराए. ऐसा करने के लिए इजरायल के हायर अथॉरिटी से मंजूरी लेने जैसी फॉर्मेलिटी भी पूरी करने की जरूरत नहीं है.

मुजतबा खामेनेई को मारने के लिए इजरायली सेना हुई फ्री हैंड
इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज़ ने कहा,”प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने IDF को फ्री हैंड कर दिया है. उन्हें अधिकार दिया है कि वह किसी भी ऐसे सीनियर ईरानी अधिकारी को खत्म कर दे, जिसके लिए खुफिया और ऑपरेशनल घेरा पूरा हो चुका हो. ऐसा करने के लिए सेना को किसी अतिरिक्त मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होगी.”

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अब मुजतबा खामेनेई को जानिए
मुजतबा खामेनेई अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं. वे पहली बार 2009 में दुनिया की नजरों में आए. उन्होंने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचला, जिसमें कई लोग मारे गए. तब राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदीनेजाद को सुधारवादी नेता मीर होसैन मौसवी पर जीत मिली थी.

सुधारवादी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव में भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. इसके बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे. इसे ‘ईरानी ग्रीन मूवमेंट’ का नाम दिया गया. हालांकि, ईरानी सरकार ने इसे बल प्रयोग करके दबा दिया था. इस मामले को लेकर कहा गया था कि इसके पीछे मुजतबा खामेनेई का दिमाग है. मुजतबा खामेनेई पर अमेरिका ने साल 2019 से बैन लगा रखा है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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