Earthquake In Philippines: फिलीपींस में आज सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. USGS के मुताबिक, भूकंप आज सुबह 6 बजकर 23 मिनट पर आया था. लोगों ने बताया कि भूकंप के तेज झटके महसूस किये. भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.0 रही. भूकंप से फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है.वहीं, मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उजबेकिस्तान के कुछ हिस्सो में भी मंगलवार की देर रात भूकंप आया था. इससे भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

Earth has been felt in different parts of Pakistan. Following are the details.

Date : 27/07/2022

Time : 01:37:19 AM

Region: Hindu Kush Region, Afghanistan

Magnitude : 5.1

Depth: 190 KM

Latitude: 36.56 N

Longitude: 70.41 E

Mode: M#earthquake #EarthquakeUpdates pic.twitter.com/1qxrb5mITM

— Pak Met Department محکمہ موسمیات (@pmdgov) July 26, 2022