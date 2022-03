Earthquake In Japan: जापान में बुधवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिससे बड़ी तबाही हुई है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई गई है. भूकंप से अबतक दो लोगों की मौत और 88 लोगों के घायल होने की खबर है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, बुधवार की रात लगभग 8.06 बजे जापान के टोक्यो से 297 किमी उत्तर पूर्व में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हवाले से एएफपी ने बताया कि जापान में भूकंप के बाद करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है. भूकंप के बाद जापान के पूर्वोत्तर तट के कुछ हिस्सों के लिए एक मीटर की सुनामी लहरों के लिए चेतावनी जारी की गई है.Also Read - 7.1 की तीव्रता का शक्‍तिशाली भूकंप उत्तरी जापान में आया, सुनामी की चेतावनी जारी, 20 लाख घरों की ब‍िजली गुल

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप फुकुशिमा क्षेत्र के तट पर 60 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था और स्थानीय समयानुसार रात 11:36 बजे इसके तुरंत बाद पूर्वोत्तर तट के कुछ हिस्सों के लिए एक मीटर की सुनामी लहरों के लिए चेतावनी जारी की गई है.

VIDEO: Drone images show a derailed Shinkansen bullet train in Shiroishi, Miyagi prefecture, after a 7.4-magnitude quake rattled large parts of east Japan overnight

Adding video link – earlier tweet will be deleted pic.twitter.com/JtHeZZcuHY

— AFP News Agency (@AFP) March 17, 2022