IAF C-130J transport aircraft took off from Kabul with over 85 Indians, landed in Tajikistan for refuelling: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्‍जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान में भारतीय वायुसेना लगातार जुटी हुई है. भारत सरकार के अधिकारी काबुल में भारतीय नागरिकों को जमीन पर निकालने में मदद कर रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक, सूत्रों ने बताया है कि अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल से भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के C-130J परिवहन विमान ( C-130J transport aircraft) ने 85 से अधिक भारतीयों के साथ काबुल से उड़ान भरी. इसके बाद सी-130जे विमान ने ईंधन भरने के लिए ताजिकिस्तान में लैंड किया है. इसके जल्‍द ही व‍िमान ने वहां से भारत के ल‍िए उड़ान भर ली है.

An Indian Air Force C-130J transport aircraft took off from Kabul with over 85 Indians. The aircraft landed in Tajikistan for refuelling. Indian government officials are helping in evacuation of Indian citizens on the ground in Kabul: Sources

