पेड़ पर चढ़ने के लिए चिंपैंजी जैसे पैरों की जरूरत नहीं! इंसानों के पूर्वजों पर नई रिसर्च का चौंकाने वाला दावा

वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ के सीधे तने पर चढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि पैर बिल्कुल चिंपैंजी जैसे ही हों. कुछ बंदर ऐसे हैं, जो अपने पैरों की अलग बनावट के बावजूद बेहद आसानी से सीधे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

इंसानों के पूर्वज पेड़ों पर कैसे चढ़ते थे, इसे लेकर वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से बहस होती रही है. अब एक नई रिसर्च ने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पेड़ के सीधे तने पर चढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि पैर बिल्कुल चिंपैंजी जैसे ही हों. कुछ बंदर ऐसे हैं, जो अपने पैरों की अलग बनावट के बावजूद बेहद आसानी से सीधे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं. इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पश्चिम अफ्रीका के आइवरी कोस्ट के जंगलों में रहने वाले सोटी मैंगाबे बंदरों को करीब से देखा. टीम ने ऐसे इक्कीस मौकों को रिकॉर्ड किया, जब ये बंदर बिना किसी बड़ी शाखा के सीधे पेड़ के तने पर चढ़ रहे थे. इसके बाद वैज्ञानिकों ने वीडियो के जरिए उनके पैरों और टखनों की गतिविधि का अध्ययन किया.

चिंपैंजी के पैर होते हैं बेहद खास

आमतौर पर चिंपैंजी के पैर को पेड़ पर चढ़ने के लिए काफी खास माना जाता है. जब चिंपैंजी सीधे तने पर चढ़ता है तो उसका टखना 45 डिग्री से भी ज्यादा मुड़ सकता है. इससे उसका शरीर पेड़ के तने के ज्यादा करीब रहता है और वह आसानी से अपना संतुलन बनाए रखता है. लेकिन सोटी मैंगाबे बंदरों में तस्वीर थोड़ी अलग मिली. उनके टखने उतने ज्यादा नहीं मुड़े. उनके टखने का औसत मोड़ करीब 23 डिग्री था. इसके बावजूद उनके पैर के बीच का हिस्सा यानी मिडफुट करीब 46 डिग्री तक मुड़ गया. यह आंकड़ा चिंपैंजी के टखने के करीब 45.5 डिग्री के बराबर है.

इंसानों और चिंपैंजी के पूर्वज के पैरों की बनावट

इसका मतलब यह हुआ कि पेड़ पर चढ़ने के लिए शरीर को तने के करीब रखने का काम सिर्फ टखना ही नहीं करता. पैर का दूसरा हिस्सा भी इस काम में बड़ी भूमिका निभा सकता है. यही बात इंसानों के पूर्वजों को लेकर चल रही पुरानी बहस में अहम हो सकती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इंसानों और चिंपैंजी के आखिरी साझा पूर्वज के पैरों की बनावट कैसी थी, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है. कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उसके पैर चिंपैंजी जैसे रहे होंगे, जबकि कुछ का मानना है कि वे बंदरों के पैरों से ज्यादा मिलते-जुलते थे.

नई रिसर्च से क्या पता चला

नई रिसर्च किसी एक पक्ष को सही साबित नहीं करती. बल्कि यह बताती है कि अगर हमारे बहुत पुराने पूर्वजों के पैर बंदरों जैसे भी रहे हों, तब भी उनके लिए सीधे पेड़ों पर चढ़ना संभव हो सकता था. हालांकि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि सिर्फ 21 बार की गई एक प्रजाति की निगरानी से अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. इसके लिए अलग-अलग बंदरों और उनके चढ़ने के तरीकों पर और अध्ययन की जरूरत होगी.