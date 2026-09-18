समरकंद में खुदाई के दौरान निकले 3000 साल पुराने कांस्य के गहने, मानव अवशेष भी मिले

उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र में खुदाई के दौरान सामने आई एक आकस्मिक खोज ने पुरातत्वविदों का ध्यान खींचा है. पयारिक जिले के दरवोजागाजा गांव में एक स्थानीय निवासी को खुदाई के दौरान मानव हड्डियां मिलीं. इनके साथ कांस्य की चूड़ियां, कई तरह के गहने और छोटे मोती भी पाए गए. खोज की अहमियत समझते हुए स्थानीय निवासी ने इसकी जानकारी गुल्यामोव समरकंद पुरातत्व संस्थान को दी. इसके बाद पुरातत्वविदों ने मौके पर पहुंचकर स्थल की जांच की और मानव अवशेषों तथा मिली वस्तुओं को दर्ज कर आगे की वैज्ञानिक जांच के लिए सुरक्षित कर लिया.
वहां मिली कांस्य चूड़ियों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जो इन्हें पुरातत्व की नजर से खास बनाती हैं. कुछ चूड़ियों के सिरे शंकु जैसे हैं, जबकि उन पर सर्पिल यानी घुमावदार सजावट दिखाई देती है. शुरुआती जांच में इन विशेषताओं की तुलना उत्तर कांस्य युग की स्टेपी चरवाहा समुदायों से जुड़े आभूषणों से की गई है. जराफशान घाटी में पहले भी ऐसी सामग्री से जुड़े बस्तियों और दफन स्थलों की खोज हो चुकी है. इन स्थलों को आम तौर पर 13वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और इन्हें एंड्रोनोवो-ताजाबाग्याब सांस्कृतिक क्षेत्र से जोड़ा गया है, जो कांस्य युग के दौरान मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में फैला था.
हालांकि, पुरातत्वविदों ने इस खोज को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है. दरवोजागाजा में मिले दफन स्थल की सही उम्र और सांस्कृतिक पहचान अभी तय नहीं हुई है. कांस्य की चूड़ियों और अन्य वस्तुओं की समानता के आधार पर इसे कांस्य युग से जोड़ना फिलहाल केवल शुरुआती आकलन है. आगे विशेष पुरातात्विक खुदाई की जाएगी. मानव अवशेषों का मानव-विज्ञान संबंधी अध्ययन और धातु की वस्तुओं का प्रयोगशाला विश्लेषण भी किया जाएगा. इन जांचों से स्थल की उम्र और उससे जुड़े समुदाय के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी मिलने की उम्मीद है.
अगर वैज्ञानिक जांच इस खोज को उत्तर कांस्य युग के दफन स्थल के रूप में प्रमाणित करती है, तो इससे जराफशान घाटी में 3,000 साल से भी अधिक पहले रहने या यहां से गुजरने वाले चरवाहा समुदायों के बारे में नई जानकारी मिल सकती है. इस खोज के बाद उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक विरासत अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि खुदाई या निर्माण के दौरान प्राचीन वस्तुएं, पुरानी संरचनाएं या मानव हड्डियां मिलने पर काम तुरंत रोक दिया जाए, और संबंधित अधिकारियों तथा पुरातत्व विशेषज्ञों को सूचना दी जाए. दरवोजागाजा में समय पर सूचना मिलने से मिले अवशेषों को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुरक्षित किया जा सका है. (सोर्स: Heritage of the Republic of Uzbekistan).
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