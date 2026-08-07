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प्राचीन जीवाश्मों ने खोले धरती पर शुरुआती जीव-जंतुओं के रहस्य, वैज्ञानिकों को मिले अहम सबूत

Animals Early Life On Earth: वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज इस बात के मजबूत संकेत देती है कि शुरुआती जानवरों में चलने-फिरने, और यौन प्रजनन की शुरुआत अब तक माने गए सोच से भी पुरानी है.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 7, 2026, 11:49 AM IST
Ancient Fossils
खुलने लगा धरती पर शुरुआती जीव-जंतुओं का रहस्य. (Photo/AI)
  • धरती पर जानवरों की शुरुआत को लेकर बड़ा खुलासा
  • पुराने जीवाश्मों ने बदली वैज्ञानिकों की सोच
  • 56.7 करोड़ साल पुराने जीवाश्म कनाडा में मिले
  • पुराने जीवाश्मों ने वैज्ञानिकों को भी चौंकाया

Animal Early Life On Earth: क्या धरती पर जानवरों की शुरुआत हमारी सोच से भी पहले हो चुकी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक सालों से तलाश रहे हैं. मगर अब कनाडा में हुई एक नई खोज ने इसी संभावना को मजबूत किया है. यहां मिले 56.7 करोड़ साल पुराने दुर्लभ जीवाश्मों ने वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि शुरुआती जीव न सिर्फ चल-फिर सकते थे, बल्कि यौन प्रजनन भी करते थे. यह खोज पृथ्वी पर जटिल जीवों के विकास के इतिहास को नए सिरे से समझने में अहम साबित हो सकती है.

दुर्लभ जीवाश्म स्थल

बताया जा रहा है कि यह खोज कनाडा के नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज के दूरदराज मैकेंजी पर्वतीय क्षेत्र में हुई है. यहां वैज्ञानिकों को 100 से अधिक जीवाश्म मिले हैं, जो एडियाकरन काल के जीवों से जुड़े हैं. यह वह समय था जब धरती पर जटिल और बहुकोशिकीय जीवों की शुरुआत हो रही थी. उस दौर के अधिकांश जीवों के शरीर मुलायम थे, इसलिए उनके जीवाश्म बहुत कम बन पाए. यही वजह है कि इतने बड़े और विविध जीवाश्म स्थल का मिलना वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अध्ययन के अनुसार यहां छह ऐसे जीव समूह भी मिले हैं, जिनका उत्तर अमेरिका में पहले कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन चट्टानों के ऊपर अभी भी सैकड़ों फीट मोटी परतें मौजूद हैं, जिनमें भविष्य में और भी महत्वपूर्ण जीवाश्म मिलने की संभावना है.

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बदली वैज्ञानिकों की समझ

शोध के प्रमुख लेखक स्कॉट इवांस के अनुसार, लगभग 3 अरब वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से सूक्ष्मजीवों तक सीमित था. इसके बाद अचानक ऐसे बड़े और जटिल समुद्री जीव दिखाई देने लगे जिन्हें बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता था और जो चलने-फिरने जैसी गतिविधियां कर सकते थे. नए जीवाश्मों की उम्र लगभग 56.7 करोड़ वर्ष आंकी गई है. यह पहले ज्ञात ‘व्हाइट सी’ समूह के जीवाश्मों से 50 लाख से 1 करोड़ वर्ष अधिक पुराने हैं. इससे संकेत मिलता है कि जानवरों में गति करने और यौन प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं वैज्ञानिकों के अनुमान से काफी पहले विकसित हो चुकी थीं. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज पृथ्वी पर जटिल पशु जीवन के विकास को समझने में अहम भूमिका निभाएगी.

Ancient Fossils

इंफोग्राफिक/notebooklm

मिले कई अनोखे जीव

इस खोज में कई ऐसे प्राचीन जीवों के जीवाश्म मिले हैं जो वैज्ञानिकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं. इनमें डिकिन्सोनिया नाम का चपटा जीव शामिल है, जो समुद्र की तलहटी पर चलता था और अपने पूरे निचले हिस्से से भोजन अवशोषित करता था. फ्यूनिसिया नामक नलिका जैसी आकृति वाला जीव समूहों में रहता था और इसे यौन प्रजनन का सबसे पुराना जीवाश्म प्रमाण माना जाता है. इसके अलावा किम्बेरेला नाम का जीव भी मिला, जो मांसल पैर की मदद से चलता था और समुद्री सतह से भोजन खुरचकर खाता था. वैज्ञानिक इसे आधुनिक मोलस्क का शुरुआती रिश्तेदार मानते हैं. इसी स्थल पर ईओएंड्रोमेडानामक एक अन्य जीव के अवशेष भी मिले हैं, जिसे कुछ वैज्ञानिक शुरुआती कॉम्ब जेली से जोड़कर देखते हैं.

पशु जीवन का विकास

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी है कि ये जीव अपेक्षाकृत गहरे समुद्री वातावरण में रहते थे. इससे उस वैज्ञानिक धारणा को बल मिलता है कि शुरुआती जटिल जानवर पहले गहरे और अपेक्षाकृत स्थिर समुद्री क्षेत्रों में विकसित हुए होंगे, और बाद में उथले तटीय इलाकों तक फैले. वैज्ञानिकों के अनुसार गहरे समुद्र में तापमान और ऑक्सीजन जैसे पर्यावरणीय कारकों में कम बदलाव होता है, जिससे शुरुआती जीवों को विकसित होने के लिए अधिक स्थिर परिस्थितियां मिली होंगी. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज पृथ्वी पर पशु जीवन की शुरुआत और उसके विकास के इतिहास को नए नजरिए से समझने में मदद करेगी. अध्ययन के सभी जीवाश्म भविष्य में कनाडा के प्रिंस ऑफ वेल्स नॉर्दर्न हेरिटेज सेंटर के स्थायी संग्रह का हिस्सा बनाए जाएंगे. (Source: American Museum of Natural History)

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Nandan Singh

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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