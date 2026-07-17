कौन हैं ब्रिटेन के नए PM एंडी बर्नहैम? मेयर से सीधे बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, लेंगे कीर स्टार्मर की जगह

UK New Prime Minister: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लेबर पार्टी ने एंडी बर्नहैम को अपना नया नेता चुन लिया है. सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अब वह पार्टी की कमान संभालेंगे. इसके साथ ही उनके यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है. मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जल्द अपना पद छोड़ेंगे. इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर एंडी बर्नहैम नई सरकार बनाएंगे. यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब लेबर पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी.
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता नहीं करती. जिस पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है. अब सोमवार को कीर स्टारमर बकिंघम पैलेस जाकर किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपेंगे. इसके बाद किंग चार्ल्स एंडी बर्नहैम को सरकार बनाने का न्योता देंगे. अगर बर्नहैम इसे स्वीकार करते हैं तो वह आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे. इसके बाद वह डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर देश को संबोधित भी कर सकते हैं.
कीर स्टारमर ने दो साल पहले आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन सरकार बनने के कुछ समय बाद उनके कई फैसलों की आलोचना होने लगी. बार-बार अपने फैसले बदलने और कुछ मुद्दों पर पीछे हटने की वजह से उनकी लोकप्रियता कम हुई. हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों में रिफॉर्म यूके पार्टी को अच्छी सफलता मिली. इसके बाद लेबर पार्टी के कई सांसदों को लगा कि अगले आम चुनाव से पहले नया नेतृत्व जरूरी है. इसी वजह से एंडी बर्नहैम के नाम पर सहमति बनी और उन्हें पार्टी का नया नेता चुन लिया गया.
एंडी बर्नहैम का जन्म 1970 में लिवरपूल में हुआ था. उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की. राजनीति में आने से पहले उन्होंने मीडिया में भी काम किया. साल 2001 में पहली बार सांसद बने और बाद में पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. 2017 में उन्होंने सांसद पद छोड़कर ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर का चुनाव जीता और जून 2026 तक इस जिम्मेदारी को निभाया. वह लंबे समय से लेबर पार्टी का नेतृत्व करना चाहते थे और अब आखिरकार उन्हें यह मौका मिल गया है.
एंडी बर्नहैम के प्रधानमंत्री बनने के बाद लेबर पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी. पार्टी को उम्मीद है कि नए नेतृत्व से जनता का भरोसा फिर मजबूत होगा और अगले आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा. बर्नहैम के सामने देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार जैसे बड़े मुद्दों पर काम करने की चुनौती होगी. वहीं विपक्ष भी उनके हर फैसले पर नजर रखेगा. ऐसे में आने वाले दिनों में ब्रिटेन की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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