बर्फ में 3KM नीचे छिपा था ऐसा रहस्य, वैज्ञानिकों ने देखा तो उड़ गए होश

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना उस समय बनी होगी, जब करोड़ों साल पहले गोंडवाना नाम का विशाल महाद्वीप टूट रहा था. इसी टूटने के बाद आज के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका और दूसरे महाद्वीप अलग हुए थे.

Written by: Ikramuddin
Published: July 4, 2026, 7:04 PM IST
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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों को धरती के सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में करीब तीन किमी बर्फ के नीचे एक रहस्य का पता चला है. शोध के दौरान उन्हें जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी पंखे जैसी आकृति दिखी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज धरती के करोड़ों साल पुराने इतिहास को समझने में बड़ी मदद कर सकती है. वैज्ञानिकों ने इस नई संरचना का नाम ईस्ट अंटार्कटिक फैन-शेप्ड बेसिन प्रोविंस रखा है. ये कई बड़े बेसिनों को आपस में जोड़ती है. इनमें विल्क्स बेसिन, ऑरोरा बेसिन और दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ के नीचे मौजूद झील लेक वोस्तोक वाला इलाका भी शामिल है.

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वैज्ञानिकों को खोज में क्या पता चला

शोध करने वाली टीम के मुताबिक यह पूरी संरचना हाथ जैसी दिखती है. बीच से कई हिस्से अलग-अलग दिशाओं में फैलते नजर आते हैं. इससे पहले वैज्ञानिक इन बेसिनों को अलग-अलग मानते थे, लेकिन अब पता चला है कि ये सभी एक ही बड़ी भूगर्भीय व्यवस्था का हिस्सा हैं. वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए जमीन की बनावट, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय संकेत और भूकंपीय आंकड़ों का अध्ययन किया. इसके साथ ही कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि यह विशाल संरचना आखिर बनी कैसे.

अभी क्या जानने में जुटे हैं वैज्ञानिक

शोध करने वाले वैज्ञानिक एगिडियो आर्माडिलो का कहना है कि यह धरती की ऊपरी परत के फैलने की एक बहुत बड़ी और साफ मिसाल हो सकती है. उनके मुताबिक इतनी बड़ी संरचना पहले कभी इस तरह नहीं देखी गई. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संरचना उस समय बनी होगी, जब करोड़ों साल पहले गोंडवाना नाम का विशाल महाद्वीप टूट रहा था. इसी टूटने के बाद आज के अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका और दूसरे महाद्वीप अलग हुए थे. हालांकि वैज्ञानिक अभी यह नहीं बता पाए हैं कि यह प्रक्रिया कब शुरू हुई और कितने समय तक चली. उनका कहना है कि इस पर अभी और शोध की जरूरत है.

अनोखी खोज से क्या हासिल होगा

इस खोज से ये भी संकेत मिले हैं कि अंटार्कटिका पहले जितना शांत और स्थिर माना जाता था, उसकी भूगर्भीय कहानी उससे कहीं ज्यादा जटिल रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्फ के नीचे अब भी ऐसे कई राज छिपे हो सकते हैं, जिनके बारे में दुनिया को अभी तक पता नहीं है. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह की खोज भविष्य में यह समझने में भी मदद करेगी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने पर ग्लेशियर किस दिशा में बढ़ेंगे और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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