EnglishHindi

क्या 2030 तक AI से इंसानों का खत्म होना संभव? Anthropic के रिसर्चर ने दी बड़ी चेतावनी, बताया 10% से ज्यादा खतरा

AI सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि अगर भविष्य के सिस्टम अपनी क्षमताओं को तेजी से सुधारने में सक्षम हो गए, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 9, 2026, 9:40 PM IST
क्या 2030 तक AI से इंसानों का खत्म होना संभव? Anthropic के रिसर्चर ने दी बड़ी चेतावनी, बताया 10% से ज्यादा खतरा
तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनियाभर में बहस तेज है. अब AI सुरक्षा पर काम करने वाले एक प्रमुख रिसर्चर ने ऐसी चेतावनी दी है, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में चिंता बढ़ा दी है. Anthropic के सेफ्टी रिसर्चर इवान ह्यूबिंगर के मुताबिक, भविष्य में AI के इंसानों के लिए अस्तित्व का खतरा बनने की संभावना 10 फीसदी से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, ह्यूबिंगर ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज मौजूद AI मॉडल से इस तरह का खतरा कम है. उनकी चिंता आने वाले समय को लेकर है, जब AI सिस्टम की क्षमताएं मौजूदा स्तर से बहुत आगे निकल सकती हैं. इससे पहले 2024 में कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रोफेसर जेफ्री हिंटन ने भी 10 से 20% आशंका जताई थी कि अगले 3 दशक में AI मानवता को खत्म कर देगा.

AI की क्षमता तेजी से बढ़ रही है. अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोडिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और कई जटिल कामों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. ह्यूबिंगर की चिंता खास तौर पर उस स्थिति को लेकर है, जब AI खुद ही रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर ऑटो मोड पर करने लगेगा. यानी AI अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने में इंसानों की मदद से कहीं ज्यादा सक्षम हो जाए. ऐसी स्थिति में AI सिस्टम कितनी तेजी से शक्तिशाली होंगे. उनके व्यवहार को इंसानी नियंत्रण में रखना कितना आसान होगा, यह बड़ा सवाल बन जाता है.

और पढ़ें: ChatGPT, Google Gemini और क्लाउड भारत समेत दुनियाभर में हुए डाउन, नहीं दिख रही चैट हिस्ट्री

AI के जरिए सेलेब्स की फोटो पर दिखाते हैं कलाकारी? 3 साल के लिए जाएंगे जेल, लागू हो गए नए नियम

एंथ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने 9 सितंबर को दिया इस्तीफा

एंथ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने 9 सितंबर को इस्तीफा दिया और चेतावनी दी कि AI सभी इंसानों को खत्म कर सकता है. उन्होंने X पोस्ट में 3 प्रमुख बातें कही:-

  • कॉक्सन ने कहा, “एंथ्रोपिक और OpenAI जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं. वो AI को खुद डेवलप करने और सुपरइंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.”
  • उन्होंने कहा, “यह टेक्नोलॉजी जल्द ही सुपरह्यूमन बन जाएगी, जो सब कुछ हैक कर सकेगी, रातों रात किसी भी फील्ड को बदल देगी.”
  • जैकब कॉक्सन ने तीसरी अहम बात ये कही कि जो लोग AI डेवलप कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि दशक खत्म होने तक यह हमें मार देगा. वे मीडिया में भले ही कुछ और कहें, लेकिन मैंने उन्हें अकेले में यह सच्चाई स्वीकार करते देखा है.

जिस दिन AI के दिमाग में घुस गई एक बात, मारे जाएंगे 8 अरब लोग, नहीं बचेगा कोई जिंदा इंसान!

AI खुद को बेहतर बनाने लगे तो क्या होगा?

AI सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि अगर भविष्य के सिस्टम अपनी क्षमताओं को तेजी से सुधारने में सक्षम हो गए, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. ह्यूबिंगर ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि सुपरइंटेलिजेंस के लिए AI alignment यानी AI के लक्ष्यों और इंसानी हितों के बीच सही तालमेल बनाने की समस्या का अभी कोई पक्का समाधान मौजूद नहीं है.

इसका मतलब यह नहीं है कि AI के पास इंसानों को खत्म करने की कोई इच्छा है. असली चिंता यह है कि बेहद शक्तिशाली AI को अगर गलत लक्ष्य, गलत निर्देश या पर्याप्त सुरक्षा के बिना इस्तेमाल किया गया तो उसके फैसलों के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं.

क्या अभी इंसानों पर मंडरा रहा है खतरा?

नहीं. इस चेतावनी का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा AI सिस्टम जल्द ही मानवता को खत्म करने वाले हैं. रिसर्चर ने खुद मौजूदा मॉडल से जुड़े जोखिम को कम बताया है. चिंता मुख्य रूप से भविष्य के ज्यादा शक्तिशाली AI सिस्टम को लेकर है. AI के डेवलपमेंट के साथ इसी वजह से AI safety और alignment पर दुनिया भर में रिसर्च बढ़ रही है.

ऐसे में AI का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसका जवाब आने वाले वर्षों में होने वाली रिसर्च, सुरक्षा उपायों और इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली कंपनियों के फैसलों पर काफी हद तक निर्भर करेगा.

इंसानी कंट्रोल के बाहर हुआ AI? कमांड के बिना ही करने लगा काम, कहां हुई ये घटना

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.