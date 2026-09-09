क्या 2030 तक AI से इंसानों का खत्म होना संभव? Anthropic के रिसर्चर ने दी बड़ी चेतावनी, बताया 10% से ज्यादा खतरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनियाभर में बहस तेज है. अब AI सुरक्षा पर काम करने वाले एक प्रमुख रिसर्चर ने ऐसी चेतावनी दी है, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में चिंता बढ़ा दी है. Anthropic के सेफ्टी रिसर्चर इवान ह्यूबिंगर के मुताबिक, भविष्य में AI के इंसानों के लिए अस्तित्व का खतरा बनने की संभावना 10 फीसदी से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, ह्यूबिंगर ने यह भी स्पष्ट किया है कि आज मौजूद AI मॉडल से इस तरह का खतरा कम है. उनकी चिंता आने वाले समय को लेकर है, जब AI सिस्टम की क्षमताएं मौजूदा स्तर से बहुत आगे निकल सकती हैं. इससे पहले 2024 में कंप्यूटर साइंटिस्ट और फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रोफेसर जेफ्री हिंटन ने भी 10 से 20% आशंका जताई थी कि अगले 3 दशक में AI मानवता को खत्म कर देगा.
AI की क्षमता तेजी से बढ़ रही है. अब AI सिर्फ सवालों के जवाब देने या तस्वीरें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कोडिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और कई जटिल कामों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. ह्यूबिंगर की चिंता खास तौर पर उस स्थिति को लेकर है, जब AI खुद ही रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर ऑटो मोड पर करने लगेगा. यानी AI अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने में इंसानों की मदद से कहीं ज्यादा सक्षम हो जाए. ऐसी स्थिति में AI सिस्टम कितनी तेजी से शक्तिशाली होंगे. उनके व्यवहार को इंसानी नियंत्रण में रखना कितना आसान होगा, यह बड़ा सवाल बन जाता है.
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एंथ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने 9 सितंबर को इस्तीफा दिया और चेतावनी दी कि AI सभी इंसानों को खत्म कर सकता है. उन्होंने X पोस्ट में 3 प्रमुख बातें कही:-
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AI सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के सामने सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि अगर भविष्य के सिस्टम अपनी क्षमताओं को तेजी से सुधारने में सक्षम हो गए, तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है. ह्यूबिंगर ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि सुपरइंटेलिजेंस के लिए AI alignment यानी AI के लक्ष्यों और इंसानी हितों के बीच सही तालमेल बनाने की समस्या का अभी कोई पक्का समाधान मौजूद नहीं है.
इसका मतलब यह नहीं है कि AI के पास इंसानों को खत्म करने की कोई इच्छा है. असली चिंता यह है कि बेहद शक्तिशाली AI को अगर गलत लक्ष्य, गलत निर्देश या पर्याप्त सुरक्षा के बिना इस्तेमाल किया गया तो उसके फैसलों के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं.
नहीं. इस चेतावनी का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा AI सिस्टम जल्द ही मानवता को खत्म करने वाले हैं. रिसर्चर ने खुद मौजूदा मॉडल से जुड़े जोखिम को कम बताया है. चिंता मुख्य रूप से भविष्य के ज्यादा शक्तिशाली AI सिस्टम को लेकर है. AI के डेवलपमेंट के साथ इसी वजह से AI safety और alignment पर दुनिया भर में रिसर्च बढ़ रही है.
ऐसे में AI का भविष्य कितना सुरक्षित होगा, इसका जवाब आने वाले वर्षों में होने वाली रिसर्च, सुरक्षा उपायों और इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली कंपनियों के फैसलों पर काफी हद तक निर्भर करेगा.
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