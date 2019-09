न्यूयॉर्क: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बड़ा बयान दिया है. गैस्टन ने कहा है कि मेहुल चोकसी से पूछताछ करने के लिए भारतीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं. मीडिया से बात करते हुए गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को धोखेबाज बताया और कहा कि अपील खत्म होने ही उसे निर्वासित कर दिया जाएगा. बता दें कि मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ के सिटिजनशिप बाय इनवेस्टमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल करके एंटीगुआ की नागरिकता हासिल की थी.

#WATCH Antigua & Barbuda PM Gaston Browne: Got subsequent information that Mehul Choksi is a crook, he doesn’t add value to our country. He will be deported ultimately after he exhausts appeals, Indian officials are free to investigate based on his willingness to participate. pic.twitter.com/FbAaIml0Fv

— ANI (@ANI) September 25, 2019