Hindi World Hindi

Anwarul Haq Kakar Care Taker Prime Minister Of Pakistan Anwarul Haq Kakar Political Career Shahbaz Sharif

कौन हैं Pakistan के केयर टेकर प्रधानमंत्री बने अनवारुल हक, बलूचिस्तान से है ताल्लुक

अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं.

Who is Anwarul Haq Kakar: प्रधानमंत्री के तौर पर शाहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) का कार्यकाल पूरा हो चुका है. अब इस बीच पाकिस्तान (Pakistan) में बड़ी घोषणा हुई है. अनवारुल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं. विपक्ष के नेता राजा रियाज और निवर्तमान पीएम शाहबाज शरीफ से मिलने के बाद अनवारुल हक (Care Taker PM of Pakistan) के नाम पर मुहर लगी. दिलचस्प ये है कि अनवारुल हक बलूचिस्तान के रहने वाले हैं. बता दें कि नेशनल असेंबली के नौ अगस्त को भंग होने के बाद शरीफ और रियाज ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया था.

Trending Now

बलूचिस्तान से संबंध रखने वाले अनवारुल हक काकर आज ही शपथ भी ले सकते हैं. बताया जा रहा है कि अनवारुल हक काकर 2018 में सीनेटर बने थे. अनवारुल हक का छह साल का कार्यकाल मार्च 2024 में समाप्त होगा. अनवारुल हक पाकिस्तान सीनेट में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए संसदीय नेता की भूमिका निभा चुके हैं.

पाकिस्तान में ‘‘संविधान के अनुच्छेद 224 (1ए) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति निवर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय असेंबली में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं.’’ संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री और विपक्ष के निवर्तमान नेता के पास अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर किसी नेता का नाम तय करने के लिए तीन दिन का समय था.

यदि दोनों किसी नाम पर सहमत नहीं होते, तो मामला संसदीय समिति को भेजा जाता और यदि समिति भी कोई निर्णय लेने में विफल रहती तो पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के पास कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम चुनने के लिए दो दिन का समय होता, लेकिन इन सब की नौबत नहीं आई.

RECOMMENDED STORIES