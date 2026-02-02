By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सऊदी अरब से ईरान- इराक तक इसके सदस्य, जानें क्या है अरब लीग और क्या है इसका काम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आए अरब देशों की लीग के प्रमुख और सदस्यीय देशों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अरब लीग के साथ भारत के पुराने संबंधों की चर्चा की. इसके बाद से भारत के लोगों में अरब लीग को कई तरह की चर्चाएं हो रही है. आइये जानते हैं अरब लीग क्या है? ये क्यों बना और क्या है इसका इतिहास...
Arab League: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आए अरब देशों की लीग के महासचिव और अरब प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और अरब देशों के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अरब लीग क्या है. इस लीग के सदस्य देश कौन-कौन से हैं?
अरब लीग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?
अरब लीग पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है. इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को मिस्र की राजधानी काहिरा में की गई थी. उस समय दुनिया पैन-अरबवाद (Pan-Arabism) की भावना से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य अरब देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाना था. संस्थापक सदस्यों की बात करें तो शुरुआत में मिस्र, सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन (तत्कालीन ट्रांसजॉर्डन), सऊदी अरब और यमन ने मिलकर इसकी नींव रखी थी.
अरब लीग के सदस्य और विस्तार
अरब लीग का मुख्यालय मिस्र के काहिरा में है. संगठन के भीतर लीग काउंसिलसर्वोच्च निकाय है, जहां हर सदस्य देश को एक वोट का अधिकार है. यहां फैसले सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं देशों पर बाध्यकारी होते हैं जो उनके पक्ष में मतदान करते हैं. बता दें कि इस संगठन के शुरुआत में केवल 7 देशों के साथ शुरू हुआ यह संगठन आज 22 सदस्यों का एक विशाल समूह बन चुका है. अरब लीग के प्रमुख सदस्य सऊदी अरब, इराक, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, अल्जीरिया, मोरक्को आदि है. वहीं, 1976 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को भी इसकी पूर्ण सदस्यता दी गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीन के पक्ष को मजबूती मिली.
अरब लीग के मुख्य कार्य
लीग के गठन के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य थे.
- अरब लीग सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करना.
- सदस्य देशों के आपसी विवादों या किसी तीसरे पक्ष के साथ होने वाले संघर्षों का शांतिपूर्ण हल निकालना.
- 13 अप्रैल 1950 को हुए एक समझौते के तहत, सदस्य देशों ने सैन्य सुरक्षा के मामलों में एक-दूसरे का सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई,
- 1964 में ALECSO (अरब शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन) की स्थापना की गई, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है.
अरब लीग का इतिहास
अरब लीग का इतिहास शुरू से उतार-चढ़ाव भरा रहा है. इस संगठन के इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दा हमेशा से संगठन के एजेंडे में शीर्ष पर रहा है. 1979 में इजरायल के साथ शांति संधि करने के कारण मिस्र को संगठन से निलंबित कर दिया गया था, जिसे 1989 में बहाल किया गया. वहीं, 1990 के खाड़ी युद्ध और 2011 के अरब स्प्रिंग आंदोलनों ने इस संगठन की एकता को कड़ी चुनौती दी. साल 2011 में गृहयुद्ध के कारण सीरिया को निलंबित किया गया था, लेकिन 2023 में क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई.
