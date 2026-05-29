दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी! आर्कटिक महासागर में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए क्या होगा असर

Arctic Ice Melt: आर्कटिक महासागर में बर्फ पिघलने से बड़ा बदलाव सामने आया है. वैज्ञानिकों के अनुसार नाइट्रेट की कमी समुद्री जीवों और जलवायु के संतुलन को बिगाड़ सकती है.

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science news (Image AI)

Arctic Ice Melt: दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल आर्कटिक महासागर को लेकर वैज्ञानिकों ने एक चिंताजनक खुलासा किया है. नई रिसर्च के मुताबिक आर्कटिक महासागर में ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जिसे अब वापस पहले जैसी स्थिति में लाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल बर्फ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर समुद्री जीवों, खाद्य श्रृंखला और पृथ्वी की जलवायु पर भी पड़ सकता है. शोधकर्ताओं के अनुसार करीब साल 2009 में आर्कटिक महासागर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पार किया, जिसके बाद वहां का प्राकृतिक संतुलन तेजी से बदलने लगा.

बर्फ पिघलने से शुरू हुई नई समस्या

पिछले कई दशकों से बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण आर्कटिक क्षेत्र की समुद्री बर्फ लगातार कम हो रही है. बर्फ के पिघलने से महासागर का बड़ा हिस्सा पहली बार सीधे सूरज की रोशनी के संपर्क में आने लगा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे समुद्र के भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया तेज हो गई है. इस प्रक्रिया के कारण नाइट्रेट नाम का जरूरी पोषक तत्व धीरे-धीरे पानी से कम होता जा रहा है. नाइट्रेट समुद्री जीवन के लिए बहुत अहम माना जाता है क्योंकि इसके बिना प्लैंकटन का विकास प्रभावित होता है. प्लैंकटन ही समुद्री खाद्य श्रृंखला की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है.

समुद्री जीवों पर बढ़ सकता है असर

जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा घटती है तो बड़े और पोषण से भरपूर प्लैंकटन की संख्या कम होने लगती है. ऐसे में केवल छोटे प्लैंकटन ही जीवित रह पाते हैं. इसका सीधा असर उन मछलियों और समुद्री जीवों पर पड़ता है जो प्लैंकटन पर निर्भर रहते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मछलियों, समुद्री पक्षियों, सील और व्हेल जैसे जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. इतना ही नहीं, प्लैंकटन वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. उनकी संख्या घटने से महासागर की कार्बन सोखने की क्षमता भी कम हो सकती है.

20 साल के आंकड़ों से मिला बड़ा संकेत

इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने आर्कटिक महासागर से जुड़े 20 साल से अधिक पुराने आंकड़ों का विश्लेषण किया. अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2009 के बाद नाइट्रेट का स्तर लगातार गिरना शुरू हुआ. इसी समय समुद्री बर्फ के तेजी से पिघलने की प्रक्रिया भी तेज हुई थी. शोधकर्ताओं का मानना है कि यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसने पूरे समुद्री तंत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. इसके असर को समझने के लिए आने वाले वर्षों में लगातार निगरानी की जरूरत होगी.

क्या अब पहले जैसा नहीं होगा आर्कटिक?

वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि यह बदलाव स्थायी हो सकता है. बर्फ लगातार पिघल रही है और फिलहाल इसके रुकने के संकेत नहीं दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि नाइट्रेट की कमी की समस्या भी बनी रह सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो आर्कटिक महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक कमजोर हो सकता है. इसका असर केवल ध्रुवीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर के समुद्री पर्यावरण, मछली उद्योग और जलवायु संतुलन पर भी दिखाई दे सकता है.