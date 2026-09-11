क्या हूती मिसाइल बनाने के लिए कर रहे AI का इस्तेमाल? एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

AI Missiles: आतंकवादियों ने गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सॉफ्टवेयर (या GNC) विकसित करने के लिए 'क्लाउड कोड' का इस्तेमाल किया, जो उड़ने वाले वाहन को दिशा देने और स्थिर रखने में मदद करता है.

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एन्थ्रोपिक ने कहा, ये मामले आम नहीं हैं: हम कुछ सबसे जटिल दुरुपयोगों को उजागर कर रहे हैं जो हमने देखे हैं. (photo credit, AI)

AI Missiles: यमन में ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों ने मिसाइलें विकसित करने के लिए एआई की मदद ली है. टेक कंपनी एंथ्रोपिक की एक थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, हूतियों ने गाइडेड मिसाइलों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एंथ्रोपिक के AI चैटबॉट ‘क्लाउड’ (Claude) का इस्तेमाल किया हो सकता है. हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन लोगों ने सफलतापूर्वक कोई ऑपरेशनल गाइडेड हथियार तैनात किया हो, हालांकि उन्होंने एक गाइडेड रॉकेट का टेस्ट-फायर किया था जो जाहिर तौर पर फेल हो गया.

एन्थ्रोपिक ने बताया कि उसने एक इंटरनल जांच के दौरान इस गतिविधि की पहचान की, एक्टर्स से जुड़े अकाउंट्स पर रोक लगाई और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स के साथ जानकारी साझा की.

तीन मिसाइलें हो रही थीं विकसित

एंथ्रोपिक के अनुसार, उत्तरी यमन में हथियारों की इंजीनियरिंग करने वाला एक सेल मौजूद था जो तीन मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था. इनमें से एक में गाइडेड रॉकेट शामिल था जिसमें कमर्शियली उपलब्ध फोन-क्लास फ्लाइट कंप्यूटर और फाइनल-फेज होमिंग गाइडेंस का इस्तेमाल किया गया था. दूसरा एक मल्टीस्टेज बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा थी. तीसरा, जिसे “R2000″ सेट कहा गया, उसमें कई मिसाइल वेरिएंट शामिल थे.

दुनिया भर में एंथ्रोपिक के शक्तिशाली AI मॉडल का गलत इस्तेमाल

गुरुवार को जारी 154 पेज की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे सरकारों, आपराधिक समूहों और अन्य लोगों ने बायोलॉजिकल हथियार बनाने, जासूसी करने, प्रोपेगैंडा फैलाने और अन्य गलत कामों के लिए एंथ्रोपिक के शक्तिशाली AI मॉडल का गलत इस्तेमाल किया.

यमन में क्या हुआ ?

एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि यमन के एक समूह ने गाइडेड रॉकेट और अन्य मिसाइल प्रोग्राम के लिए गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए ‘क्लाउड कोड’ (Claude Code) का इस्तेमाल किया.

रिपोर्ट में समूह का नाम नहीं

एंथ्रोपिक ने इसमें शामिल समूह का नाम नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट की जानकारी हूती समूह की ओर इशारा करती है, जिन्होंने मिसाइलों और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा तैयार किया है.

कितनी खतरनाक ये मिसाइलें ?

एंथ्रोपिक ने कहा कि ये “खतरा पैदा करने वाले लोग” (threat actors) 2,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाली मिसाइल का एक प्रकार भी विकसित कर रहे थे.