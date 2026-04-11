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Artemis 2 Successful Landing Thrilling Story First Orion Turned Into A Ball Of Fire Then Fall Into Ocean

पहले आग के गोले में बदला 'ओरियन' फिर बीच समंदर... जानें Artemis 2 की सफल लैंडिंग का रोमांचक किस्सा

NASA का चांद पर इंसानों को भेजने का मिशन आर्टेमिस-II क्रू सक्सेसफुली धरती पर लौट आए हैं. ये क्रू ओरियन कैप्सूल में सुरक्षित बंद थे. आइये जानते हैं कि ओरियन कैप्सूल के वायुमंडल में री-एंट्री से लेकर स्प्लैशडाउन की पूरी कहानी...

NASA की आर्टेमिस-II की सफल लैंडिंग की कहानी

NASA Artemis II landing story: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से लौटते समय एक कैप्सूल आग का गोला क्यों बन जाता है? आर्टेमिस II मिशन के दौरान ओरियन कैप्सूल ने जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो ये नजारा भी कुछ ऐसा ही था. यह कहानी है उस बेजोड़ इंजीनियरिंग की, जिसने 2700 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को मात देकर इंसान की चांद तक की राह को सुरक्षित बनाया.

ओरियन कैप्सूल में लगी आग!

जब ओरियन कैप्सूल अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर लौटता है, तो इसकी रफ्तार तकरीबन 35,000 से 40,000 किमी/घंटा होती है. जैसे ही यह पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवा के साथ होने वाले भीषण घर्षण (Friction) के कारण कैप्सूल के चारों ओर की हवा प्लाज्मा में बदल जाती है. यही कारण है कि कैप्सूल बाहर से देखने पर एक खौफनाक आग के गोले जैसा नजर आता है.

बीच समंदर डूबे स्पेसट्रैवलर

अक्सर लैंडिंग जमीन के बजाय समुद्र में ही होती है. वहीं, ओरियन कैप्सूल को सुरक्षित रूप से प्रशांत महासागर में उतारा गया, इस प्रोसेस को स्प्लैशडाउन कहते हैं. समंदर की लहरों के बीच गिरते ही यह कैप्सूल एक नाव की तरह तैरने लगता है. हालांकि, यह डूबने जैसा लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से वॉटरटाइट और स्टेबल होता है, जिससे इसके अंदर मौजूद सिस्टम और स्पेसट्रैवलर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं.

JUST IN: NASA Artemis II crew capsule successfully splashes down on Earth. pic.twitter.com/7Zp4UEM0tT — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 11, 2026

2700 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सह गया ओरियन कैप्सूल

री-एंट्री के समय तापमान सूरज की सतह के आधे हिस्से जितना गर्म यानी लगभग 2700°C यानि 5000°F के आसपास तक पहुंच जाता है. इतनी गर्मी किसी भी सामान्य धातु को पिघला सकती है, लेकिन ओरियन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके बाहर की भीषण आग के बावजूद, कैप्सूल के अंदर का तापमान नॉर्मल बना रहता है, जिससे इंसान सुरक्षित रह सकें.

Vídeo chocante mostra a reentrada da Artemis 1 na atmosfera terrestre, processo pelo qual os astronautas da Artemis 2 passarão hoje ao retornar à Terra. pic.twitter.com/THg4xyh8kq — CHOQUEI (@choquei) April 10, 2026

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किस मेटेरियल से बना होता है ओरियन कैप्सूल?

ओरियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी हीट शील्ड है. ओरियन कैप्सूल को विशेष एब्लेटिव मटेरियल (Avcoat) से बनाया जाता है. यह मटेरियल गर्म होने पर धीरे-धीरे जलकर खुद को खत्म करता है (Chipping away), जिससे गर्मी कैप्सूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती. इसके अलावा इसमें एल्युमीनियम-लिथियम अलॉय और टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है.

री-एंट्री से रेसक्यू तक की पूरी कहानी

यह सफर तीन चरणों में पूरा होता है. सबसे पहले री-एंट्री होती है जहां प्लाज्मा ब्लैकआउट के कारण कैप्सूल के अंदर से कुछ देर संपर्क टूट जाता है. इसके बाद पैराशूट सीक्वेंस शुरू होता है, जिसमें पहले दो छोटे ड्रोग पैराशूट और फिर तीन विशाल मेन पैराशूट खुलते हैं जो गति को बहुत धीमा कर देते हैं. आखिरी चरण रेस्क्यू है, जहां इस बार यूएस नेवी के जहाज, USS John P. Murtha ने स्पेसट्रैवलर को समुद्र से सुरक्षित रेस्क्यू किया.

अपोलो-11 के बाद चांद पर भेजे गए इंसान

अपोलो मिशन के दशकों बाद, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम (Artemis Program) इंसानों को फिर से चांद पर बसाने की तैयारी है. आर्टेमिस II एक क्रूड मिशन (Manned Mission) है जो चंद्रमा की परिक्रमा करके वापस लौटेगा. यह मिशन आर्टेमिस III के लिए नींव का पत्थर है, जिसके तहत इंसान को चंद्रमा की सतह पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है.