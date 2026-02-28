Hindi World Hindi

As Oman Fm Says Iran Promises Will Never Build A Nuclear Bomb So Why Is Trump Is Not Happy With Iran Talks

'कभी नहीं बनाएंगे परमाणु बम' ईरान कर रहा वादा, फिर क्यों नाराज हुए ट्रंप?

US-Iran Nuclear Talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के लिए कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं चाहते हैं.

(photo credit reuters, for representation only)

US-Iran Nuclear Talks: अमेरिका-ईरान न्यूक्लियर वार्ता को लेकर ओमान के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है. विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता में बड़ी तरक्की हुई है, जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम का शून्य भंडार और IAEA की पूरी जांच शामिल है. साथ ही उन्होंने डील को फाइनल करने के लिए और समय देने की अपील की. उधर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की तरक्की से खुश नहीं हैं.

क्या ईरान ने किया है वादा

ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने कहा कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वह कभी भी ऐसा न्यूक्लियर मटीरियल नहीं रखेगा जिससे बम बन सके. उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया जिससे अमेरिका के साथ शांति डील हमारी पहुंच में आ गई है. वॉशिंगटन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से मिलने के बाद सीबीएस न्यूज से बात करते हुए, अलबुसैदी ने इस डेवलपमेंट को ऐतिहासिक बताया है.

क्यों होगी यह पूरी तरह नई डील

उन्होंने कहा, मेरा मानना ​​है कि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि यह एग्रीमेंट हुआ है कि ईरान के पास कभी भी ऐसा न्यूक्लियर मटीरियल नहीं होगा जिससे बम बन सके. यह कुछ ऐसा है जो प्रेसिडेंट ओबामा के समय हुई पुरानी डील में नहीं है. यह पूरी तरह से नया है.

ट्रंप चाहते हैं जीरो एनरिचमेंट

उधर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान संग बातचीत की तरक्की से खुश नहीं हैं और वह ईरान के लिए कोई एनरिचमेंट नहीं चाहते हैं. ट्रंप ने आगे ईरान को धमकी देते हुए कहा कि आपको कभी कभी ताकत इस्तेमाल करनी ही पड़ती है.

US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने ईरान को गलत तरीके से हिरासत में रखने वाले देश के तौर पर घोषित किया है. डिपार्टमेंट ने अमेरिकियों को उस देश की यात्रा न करने की भी चेतावनी दी है और ईरान में मौजूद सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत वहां से निकलने की अपील की है. इस बीच ट्रंप की ओर से ईरान को दी गई समय सीमा समाप्त होने वाली है. ऐसे में वार्ताकारों को थोड़ा और समय दिया जा सकता है. वार्ता अगले हफ्ते वियना में होगी.

