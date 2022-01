न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी (जेएफके) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर एक सिख टैक्सी चालक पर हमले को ‘बेहद परेशान करने वाला’ करार देते हुए यहां भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाया है और उनसे घटना की जांच करने का आग्रह किया है.Also Read - पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने किया खुलासा, क्यों टीम इंडिया में शार्दुल ठाकुर की जगह पर उठाए थे सवाल

न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शनिवार को ट्वीट किया, "न्यूयॉर्क में एक सिख टैक्सी चालक पर हमला बेहद परेशान करने वाला है. हमने इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे इस हिंसक घटना की जांच करने का आग्रह किया है."

The assault against a Sikh taxi driver in New York is deeply disturbing. We have taken up the matter with US authorities and urged them to investigate this violent incident.@PMOIndia @MEAIndia @DrSJaishankar @IndianEmbassyUS @NYCMayor @NYCMayorsOffice

— India in New York (@IndiainNewYork) January 8, 2022