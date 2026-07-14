स्पेस से कैसी दिखती है हमारी धरती! शहरों की रोशनी और चांद की लुकाछिपी भी कैमरे में कैद | देखिए ये VIDEO

फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री एडेनो सोफी (Adenot Sophie) ने पृथ्वी का खूबसूरत का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद किया है. इस वीडियो में रात के समय धरती किसी चमचमाते शहर की तरह नजर आ रही है. कहीं शहरों की रोशनी चमक रही है, तो कहीं आसमान में रंग-बिरंगी ऑरोरा दिखाई दे रही है.

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कैमरे में कैद हुआ अंतरिक्ष का ये खूबसूरत नजारा सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अंतरिक्ष से हमारी धरती कैसी नजर आती होगी? जवाब में आप शायद कहेंगे कि अंतरिक्ष से पृथ्वी किसी नीले गोले की तरह नजर आती है. मगर ऐसा कहकर आप बिल्कुल गलत साबित होंगे. क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ऐसी खूबसूरती कैमरे में कैद हुई है, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगी. दरअसल फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री एडेनो सोफी (Adenot Sophie) ने पृथ्वी का खूबसूरत का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद किया है. इस वीडियो में रात के समय धरती किसी चमचमाते शहर की तरह नजर आ रही है. कहीं शहरों की रोशनी चमक रही है, तो कहीं आसमान में रंग-बिरंगी ऑरोरा दिखाई दे रही है. इसी बीच बादलों के पीछे से चांद की लुकाछिपी भी नजर आती है.

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रात में चमक उठी पूरी धरती

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट धरती के ऊपर से गुजरता है, नीचे अलग-अलग देशों और शहरों की लाइटें चमकती दिखाई देती हैं. दूर-दूर तक फैली रोशनी ऐसा नजारा बनाती है, जिसे जमीन से देख पाना संभव नहीं है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो में सिर्फ शहरों की रोशनी ही नहीं, बल्कि आसमान में हरे और दूसरे रंगों की चमक भी नजर आती है. इसे ऑरोरा कहा जाता है. दरअसल ये एक प्राकृतिक घटना है, जो तब बनती है जब सूरज से आने वाले कण पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं. अंतरिक्ष से इसका नजारा और भी ज्यादा शानदार दिखाई देता है.

बादलों के बीच दिखा चांद

इस वीडियो की एक और खास बात चांद है. कई जगह ऐसा लगता है जैसे चांद बादलों के पीछे छिप रहा हो और फिर दोबारा बाहर आ रहा हो. यही वजह है कि लोगों ने इसे चांद की लुकाछिपी का नाम दिया है. यह दृश्य वीडियो को और भी खास बना देता है. सोफी एडेनो ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि रात में अंतरिक्ष से धरती को देखना उनके सबसे पसंदीदा नजारों में से एक है. उन्होंने कहा कि इंसानों की बनाई रोशनी और प्रकृति के खूबसूरत रंग मिलकर हमारी धरती को और भी सुंदर बना देते हैं. उन्होंने लोगों से अपनी धरती की खूबसूरती को संजोकर रखने की भी बात कही.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Jour 150, orbite 2326 — L’une de mes vues préférées depuis l’orbite : La Terre de nuit ✨, illuminée par les activités humaines et les phénomènes naturels. Que notre planète est belle ! @ESA / @NASA#εpsilon • @esaspaceflight • @ESA_fr • @Space_Station • @NASAJohnson… pic.twitter.com/y9FTcM36Lb — Adenot Sophie (@Soph_astro) July 13, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पहली बार धरती को इतने अलग अंदाज में देखा है. कुछ लोगों ने इसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत अंतरिक्ष वीडियो बताया, तो कई लोगों ने कहा कि हमारी धरती सच में बेहद अनमोल और खूबसूरत है.