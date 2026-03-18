इस ग्रह के आसमान में मिले 11 नए चांद, 285 हो गई कुल उपग्रहों की संख्या

Solar System: माइनर प्लैनेट सेंटर ने शनि के 11 ने चंद्रमा की खोज की जानकारी दी है.

Published date india.com Published: March 18, 2026 12:59 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इस ग्रह के आसमान में मिले 11 नए चांद, 285 हो गई कुल उपग्रहों की संख्या
(photo credit AI, for representation only)

Solar System: खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करने वाले 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है. इससे शनि की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़कर 285 हो गई है. माइनर प्लैनेट सेंटर की ओर से ये जानकारी दी गई है.

माइनर प्लैनेट सेंटर के एक आधिकारिक सर्कुलर MPEC 2026-F14 में यह घोषणा प्रकाशित की गई है. इसके साथ ही सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों वाले ग्रह के रूप में शनि की स्थिति को और मजबूत हो गई है.

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कैसे हैं नए चंद्रमा

नए पहचाने गए ये पिंड छोटे और दूर स्थित चंद्रमा हैं. इनका आकार संभवतः कुछ ही किलोमीटर है, और ये ‘अनियमित उपग्रह’ नामक श्रेणी से संबंधित हैं.

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बड़े चंद्रमा से कैसे अलग

टाइटन या एन्सेलेडस जैसे बड़े और प्रसिद्ध चंद्रमाओं के विपरीत, ये नए खोजे गए पिंड शनि से काफी दूर परिक्रमा करते हैं. इनकी कक्षा अत्यधिक झुकी हुई, दीर्घवृत्ताकार (लम्बी) और कई मामलों में प्रतिगामी (उल्टी दिशा में) होती हैं.

कैसे बने ये चंद्रमा

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ये चंद्रमा ग्रह के साथ-साथ नहीं बने, बल्कि सौर मंडल के शुरुआती इतिहास में शनि के गुरुत्वाकर्षण से इन्हें अपनी ओर खींच लिया गया था. इनका उद्गम एक ही है संभवतः ये उन बड़े पिंडों के टुकड़े हैं जो बहुत पहले टूटकर अलग हो गए थे.

कैसे हुई यह खोज

यह खोज उन्नत दूरबीनों और लंबे समय तक चलने वाले आकाश सर्वेक्षणों की मदद से की गई.

सौर मंडल में किस ग्रह के कितने उपग्रह

बुध, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है. जबकि पृथ्वी के पास चंद्रमा है. मंगल के दो, बृहस्पति के 95, अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह हैं. शनि के उपग्रह अब 285 हो चुके हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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