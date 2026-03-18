By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस ग्रह के आसमान में मिले 11 नए चांद, 285 हो गई कुल उपग्रहों की संख्या
Solar System: माइनर प्लैनेट सेंटर ने शनि के 11 ने चंद्रमा की खोज की जानकारी दी है.
Solar System: खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करने वाले 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है. इससे शनि की परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़कर 285 हो गई है. माइनर प्लैनेट सेंटर की ओर से ये जानकारी दी गई है.
माइनर प्लैनेट सेंटर के एक आधिकारिक सर्कुलर MPEC 2026-F14 में यह घोषणा प्रकाशित की गई है. इसके साथ ही सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों वाले ग्रह के रूप में शनि की स्थिति को और मजबूत हो गई है.
धरती में ‘आधे पश्चिम बंगाल’ से भी बड़ा गड्ढा! भरने के बाद भी क्यों कांप रहे हैं वैज्ञानिक?
कैसे हैं नए चंद्रमा
नए पहचाने गए ये पिंड छोटे और दूर स्थित चंद्रमा हैं. इनका आकार संभवतः कुछ ही किलोमीटर है, और ये ‘अनियमित उपग्रह’ नामक श्रेणी से संबंधित हैं.
बड़े चंद्रमा से कैसे अलग
टाइटन या एन्सेलेडस जैसे बड़े और प्रसिद्ध चंद्रमाओं के विपरीत, ये नए खोजे गए पिंड शनि से काफी दूर परिक्रमा करते हैं. इनकी कक्षा अत्यधिक झुकी हुई, दीर्घवृत्ताकार (लम्बी) और कई मामलों में प्रतिगामी (उल्टी दिशा में) होती हैं.
कैसे बने ये चंद्रमा
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चंद्रमा ग्रह के साथ-साथ नहीं बने, बल्कि सौर मंडल के शुरुआती इतिहास में शनि के गुरुत्वाकर्षण से इन्हें अपनी ओर खींच लिया गया था. इनका उद्गम एक ही है संभवतः ये उन बड़े पिंडों के टुकड़े हैं जो बहुत पहले टूटकर अलग हो गए थे.
कैसे हुई यह खोज
यह खोज उन्नत दूरबीनों और लंबे समय तक चलने वाले आकाश सर्वेक्षणों की मदद से की गई.
सौर मंडल में किस ग्रह के कितने उपग्रह
बुध, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है. जबकि पृथ्वी के पास चंद्रमा है. मंगल के दो, बृहस्पति के 95, अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह हैं. शनि के उपग्रह अब 285 हो चुके हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें