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अंतरिक्ष में मिला 'धरती से बड़ा पानी का घड़ा', अनोखे ग्रह पर न कोई महाद्वीप है, न समुद्री बीच

TOI-1452 b: खगोलविदों को एक ग्रह मिला है जिस पर कोई महाद्वीप नहीं है. इस ग्रह पर सिर्फ एक विशाल महासागर है और पूरी दुनिया में बस पानी फैला हुआ है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 7, 2026, 12:11 PM IST
अंतरिक्ष में मिला 'धरती से बड़ा पानी का घड़ा', अनोखे ग्रह पर न कोई महाद्वीप है, न समुद्री बीच
इस ग्रह पर सिर्फ एक समुद्र है. (photo credit AI, for representation only)

TOI-1452 b: खगोलविदों को पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश-वर्ष दूर एक अजीब ग्रह एक्सोप्लैनेट मिला है. इस ग्रह पर कोई महाद्वीप नहीं है. और इस ग्रह की पूरी दुनिया में बस फैला हुआ एक विशाल महासागर है. आइये जानते हैं इस खोज के बारे में. डेली गैलेक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ग्रह का नाम TOI-1452 b है. यह एक्सोप्लैनेट है यानी यह सौर मंडल से बाहर स्थित ग्रह है.

और पढ़ें: NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में मिला विचित्र ग्रह, तस्वीरें देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

सबसे अच्छा ‘ओशन प्लैनेट’

शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि TOI-1452 b के आकार, द्रव्यमान और घनत्व के आधार पर, यह अब तक खोजे गए सबसे अच्छे ‘ओशन प्लैनेट’ (महासागरीय ग्रह) उम्मीदवारों में से एक हो सकता है.

पृथ्वी से TOI-1452 b की तुलना

  • पृथ्वी से लगभग पांच गुना ज्यादा द्रव्यमान (mass)
  • यह पृथ्वी से लगभग 100 प्रकाश-वर्ष दूर स्थित है
  • आकर में यह पृथ्वी से लगभग 70% बड़ा ग्रह है
  • धरती के कुल भार का एक फीसदी पानी है
  • TOI-1452 b के कुल भार का 30 फीसदी पानी है

किसने की खोज

इस खोज में NASA के TESS स्पेस टेलीस्कोप और ज़मीन पर स्थित कई वेधशालाओं से मिले डेटा का इस्तेमाल किया गया है. यह टेलीस्कोप तारे की चमक में मामूली गिरावट का पता लगाकर ग्रहों की खोज करता है.

दो तारों वाला ग्रह

यह ग्रह ड्रेको तारामंडल में एक बाइनरी सिस्टम (दो तारों वाला तंत्र) में रहता है. TOI-1452 b दो तारों में से छोटे तारे की परिक्रमा करता है. इसकी कक्षा इसे अपने तारे से ऐसी दूरी पर रखती है जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के अनुकूल हो सकता है. शायद यही कारण है कि यहां पानी ही पानी है.

उन ऑब्जर्वेशन से पता चला कि यह ग्रह दो तारों में से बड़े तारे के चारों ओर घूमता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के चार्ल्स कैडियक्स ने कहा, यह कोई आम जांच नहीं थी. हमें यह पक्का करना था कि TESS से मिला सिग्नल असल में TOI-1452 के चारों ओर घूम रहे किसी एक्सोप्लैनेट की वजह से ही था.

जैसा कि रिसर्च टीम ने बताया, इस ग्रह का घनत्व (density) उस घनत्व से कम है जो आमतौर पर चट्टान और धातु से बने ग्रह के लिए उम्मीद की जाती है. ‘द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल’ में स्टडी प्रकाशित हुआ है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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