Nepal flood and rain Updates: नेपाल में पिछले 24 घंटे से ज्‍यादा समय में मानसून की बारिश ने भारी तबाही मचाई है. बता दें नेपाल में बीते 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हुई बारिश के चलते मायागड़ी, जाजरकोट और सिंधुपालचोक जिलों में भारी भूस्खलन हुआ है. पिछले 24 घंट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 40 अधिक लोग लापता हैं. Also Read - नेपाल में भारतीय न्यूज़ चैनल्स किए गए बंद, नेपाली केबल ऑपरेटर्स ने उठाया बड़ा कदम

एक अधिकारी ने बताया कि बीते 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच सिंधुपालचोक इलाके में भारी बारिश हुई है. कई घर बह गए हैं.

#WATCH: Heavy flooding in Sindhupalchok area of Nepal following heavy rainfall; many houses have been swept away. (9/7) pic.twitter.com/CH4KigWnP6

— ANI (@ANI) July 10, 2020