इस्लामाबाद के PIMS हॉस्पिटल में आग से हड़कंप, 15 नवजात शिशुओं की मौत

पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दिल दहला देने वाली घटना की खबर है. यहां के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (PIMS) हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगने से कम से कम 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई. बुधवार की सुबह यह घटना तब घटी, जब हॉस्पिटल की नर्सरी में लगे एक एयरकंडीशनर का कम्प्रेशर फट गया. घटना की जानकारी मिलते ही यहां हड़कंप मच गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यहां कम से कम 15 बच्चों की मौत की खबर है. जियो न्यूज ने हॉस्पिटल के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जब हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगी तो यहां 16 नवजात शिशु भर्ती थे और उनमें से सिर्फ एक ही बचाया जा सका है.
बताया गया है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और दमकलकर्मी घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं. न्यूज वेबसाइट बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना की तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं. इस्लामाबाद के DM ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमिटी गठित कर दी है, जो 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.
اسلام اباد: PIMS گائنی وارڈ میں آگ لگنے سے14 نومولود معصوم بچے جابحق، کل تک جن گھروں میں پیدائش کی خوشیاں تھیں، آج وہاں ماتم بروقت ریسکیو کے باوجود جانیں کیوں نہ بچ سکیں؟
اسلام آباد کے پمز ہسپتال کے گائنی وارڈ کی نرسری میں صبح تقریباً 6:45 بجے آگ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا،… pic.twitter.com/fODx06SzLp
— Ishtiaq Ali (@IAmIshtiaqAli) August 26, 2026
बता दें PIMS इस्लामाबाद शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है, जो पाकिस्तान का सरकारी हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल की वेबसाइट के मतुाबिक, इस हॉस्पिटल के मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ (MCH) यूनिट में 156 बेड हैं. जानकारी के मुताबिक, PIMS हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर मां और शिशु वार्ड बनाया गया है, जहां यह आग की घटना हुई. आग की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस को मौके पर रवाना कर दिया गया.
PIMS की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने बीबीसी को बताया कि एक नवजात को बचाया गया. हॉस्पिटल की ओर से जल्दी ही इस दुर्घटना पर बयान जारी किया जाएगा. इस दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और उनमें इस घटना के प्रति रोष है. सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.
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