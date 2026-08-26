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इस्लामाबाद के PIMS हॉस्पिटल में आग से हड़कंप, 15 नवजात शिशुओं की मौत

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बनी नर्सरी में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत की खबर है. घटना के दौरान यहां 16 नवजात भर्ती बताए जा रहे हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 26, 2026, 10:56 AM IST
PIMS
पाकिस्तान का PIMS हॉस्पिटल @facebook
  • इस्लामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल PIMS में हुआ हादसा
  • हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर नर्सरी में 16 नवजात थे एडमिट
  • पाक PM शहबाज शरीफ ने जताया दुख, जांच के दिए आदेश
  • घटना की जांच के लिए बनाई गई कमेटी, 24 घंटे में सौंपेगी रिपोर्ट

पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दिल दहला देने वाली घटना की खबर है. यहां के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (PIMS) हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगने से कम से कम 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई. बुधवार की सुबह यह घटना तब घटी, जब हॉस्पिटल की नर्सरी में लगे एक एयरकंडीशनर का कम्प्रेशर फट गया. घटना की जानकारी मिलते ही यहां हड़कंप मच गया. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यहां कम से कम 15 बच्चों की मौत की खबर है. जियो न्यूज ने हॉस्पिटल के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जब हॉस्पिटल की नर्सरी में आग लगी तो यहां 16 नवजात शिशु भर्ती थे और उनमें से सिर्फ एक ही बचाया जा सका है.

PM शहबाज शरीज ने जताया शोक

बताया गया है कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और दमकलकर्मी घटनास्थल पर कूलिंग ऑपरेशन चला रहे हैं. न्यूज वेबसाइट बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने इस घटना की तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं. इस्लामाबाद के DM ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमिटी गठित कर दी है, जो 24 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा

बता दें PIMS इस्लामाबाद शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है, जो पाकिस्तान का सरकारी हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल की वेबसाइट के मतुाबिक, इस हॉस्पिटल के मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ (MCH) यूनिट में 156 बेड हैं. जानकारी के मुताबिक, PIMS हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर मां और शिशु वार्ड बनाया गया है, जहां यह आग की घटना हुई. आग की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां और एम्बुलेंस को मौके पर रवाना कर दिया गया.

16 नवजात थे भर्ती, सिर्फ एक की बची जान

PIMS की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने बीबीसी को बताया कि एक नवजात को बचाया गया. हॉस्पिटल की ओर से जल्दी ही इस दुर्घटना पर बयान जारी किया जाएगा. इस दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और उनमें इस घटना के प्रति रोष है. सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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