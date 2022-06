South Africa News: दक्षिण अफ्रीका के शहर पूर्वी लंदन में एक नाइट क्लब में कम से कम 17 लोग मृत पाए गए. न्यूज एजेंसी एएफपी ने पुलिस के हवाले से इसकी जानकारी दी है. नाइट क्लब में लोगों की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी सामने नहीं आ पायी है. प्रांतीय पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर थेम्बिंकोसी किनाना (provincial police chief brigadier Thembinkosi Kinana) ने बताया कि पूर्वी लंदन में सीनरी पार्क स्थित एक नाइट क्लब में संदिग्ध परिस्थितयों में शव मिलने की जानकारी मिली.Also Read - IND vs SA T20 Score, 5th Match : बारिश के कारण रद्द हुआ पांचवां टी20, सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म

उन्होंने बताया कि मृतकों की उम्र करीब 18 से 20 साल के बीच है. शवों की पहचान कर मृतकों की परिजनों को इसकी सूचना दी जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

At least 17 people found dead at a nightclub in South Africa's southern city of East London, reports AFP News Agency citing police

