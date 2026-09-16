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सूडान में सोने की खदान ढहने से बड़ा हादसा, 60 से ज्यादा की मौत- कइयों के फंसे होने की आशंका

कॉर्डोफन ऑब्जरवेट्री के मुताबिक, घटनास्थल पर अभी तक कोई विशेषज्ञ बचाव दल नहीं पहुंचा है. स्थानीय लोगों के लिए मलबा हटाना और फंसे खनिकों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: September 16, 2026, 4:49 PM IST
Gold Mine
वेस्ट कोर्डोफन के एल-नहुद शहर के पास खदान में अचानक शाफ्ट गिरने से हादसा हुआ. (AI Photo)

सूडान के वेस्ट कोर्डोफन इलाके में एक सोने की खदान ढहने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि हादसा रविवार (सितंबर, 13, 2026) को अल-जारा गोल्ड माइन में हुआ जो फोजिया इलाके में एल-नहुद शहर के उत्तर-पश्चिम में स्थित है. कई खनन सुरंगों के एक साथ ढहने से 60 से ज्यादा खनिक मारे गए हैं और कई लापता हैं. ‘कॉर्डोफन ऑब्जरवेट्री मॉनिटरिंग ग्रुप’ ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि मंगलवार (सितंबर, 15, 2026) को एक खनिक किसी तरह मलबे से बाहर निकलने में सफल रहा. उसने बताया किया कि कुछ अन्य लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और उनके जीवित होने की संभावना है. मॉनिटरिंग ग्रुप ने तत्काल बचाव अभियान शुरू करने की अपील की है.

अब तक नहीं पहुंचा विशेषज्ञ बचाव दल

कॉर्डोफन ऑब्जरवेट्री के मुताबिक, घटनास्थल पर अभी तक कोई विशेषज्ञ बचाव दल नहीं पहुंचा है. खदान के आसपास की जमीन बेहद रेतीली और कमजोर है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए मलबा हटाना और फंसे खनिकों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है. ग्रामीण और अन्य लोग फिलहाल सीमित संसाधनों और सामान्य औजारों की मदद से राहत एवं बचाव की कोशिश कर रहे हैं. स्थानीय सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि खदान में सुरक्षा नियमों की कमी और पर्याप्त बचाव उपकरणों का अभाव इतनी बड़ी संख्या में मौतों की प्रमुख वजहों में शामिल है.

और पढ़ें: लैंग्वेज कोर्स करने रूस गए UP के तीन युवक लापता, रूसी सेना में जबरन शामिल करने का आरोप!

अफ्रीका के प्रमुख सोना उत्पादक देशों में शामिल है सूडान

मालूम हो कि सूडान अफ्रीका के प्रमुख सोना उत्पादक देशों में गिना जाता है. हालांकि, देश में सोने का बड़ा हिस्सा छोटे स्तर की अनौपचारिक और कारीगर खनन गतिविधियों के जरिए निकाला जाता है. ऐसे खनन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अक्सर कमजोर होती है. निकाले गए सोने का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर तस्करी के जरिए देश से बाहर भी पहुंचता है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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