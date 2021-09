वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गुरुवार को को व्हाइट हाउस में अमेरिका की उपराष्ट्रपति (US Vice President) कमला हैरिस ( Kamala Harris) से मुलाकात की और भारत व अमेरिका को प्राकृतिक साझेदार (Natural Partner) करार दिया. पीएम मोदी से मुलाकात में हैरिस ने पाक की आतंकी भूमिका का जिक्र किया, आतंकवाद को उसके समर्थन पर नजर रखने की जरूरत पर सहमति जताई.Also Read - Ayushman Bharat योजना से पिछले तीन साल में 2.2 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए : स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया

At meet with PM Modi, Harris refers to Pak terror role, agrees on need to monitor its support to terrorism

मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊचांइयों पर पहुंचेंगे. पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति हैरिस को भारत आने का भी निमंत्रण दिया. Also Read - PM मोदी आज यूएस के टॉप-5 सीईओ के साथ भारत में कारोबारी अवसरों पर करेंगे चर्चा

“Her feat has inspired the entire world. We talked about multiple subjects that will further cement the India-USA friendship, which is based on shared values and cultural linkages,” tweets PM Modi after meeting with US Vice President Kamala Harris pic.twitter.com/8bGOphFZVR

