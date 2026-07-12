समंदर की ये धारा हुई कमजोर तो बदल जाएगा दुनिया का मौसम, वैज्ञानिकों ने दी नई चेतावनी

समंदर के अंदर हो रहे एक बड़े बदलाव ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. अटलांटिक महासागर की एक अहम धारा धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है, कहीं ज्यादा खतरनाक तूफान आ सकते हैं तो कहीं बारिश और बर्फबारी का पैटर्न बिगड़ सकता है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 12, 2026, 8:01 PM IST
समंदर की ये धारा हुई कमजोर तो बदल जाएगा दुनिया का मौसम, वैज्ञानिकों ने दी नई चेतावनी
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

धरती पर मौसम के बदलते मिजाज को लेकर वैज्ञानिकोंने एक हैरान करने वाली चिंता की तरफ इशारा किया है.  वैज्ञानिकों की ये चिंता समंदर की एक बेहद खास धारा से जुड़ी है, जिसे अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC कहा गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये समुद्री धारा धीरे-धीरे कमजोर हो रही है और अगर इसकी रफ्तार लगातार कम होती गई तो इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर देखने को मिल सकता है. मालूम हो कि AMOC को धरती के मौसम सिस्टम का एक अहम हिस्सा माना जाता है. ये धारा अटलांटिक महासागर में गर्म और ठंडे पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है. इसकी वजह से कई इलाकों का तापमान और बारिश का पैटर्न बैलेंस रहता है. मगर बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से इसके कमजोर होने की आशंका बढ़ रही है.

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क्या है पूरा मामला

वैज्ञानिकों के एक नए शोध में बताया गया है कि AMOC के कमजोर होने से मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है. इसका सबसे बड़ा असर तूफानों पर पड़ सकता है. शोध के मुताबिक अगर यह धारा कमजोर होती है तो उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों, खासकर कैलिफोर्निया के तट पर आने वाले तूफान ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं. दरअसल AMOC के धीमा होने से समुद्र के तापमान में बदलाव आता है. इसका असर हवा में मौजूद नमी पर पड़ता है. ज्यादा नमी वाली हवाएं ज्यादा ताकतवर तूफानों को जन्म दे सकती हैं. कैलिफोर्निया जैसे इलाकों में इससे भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

पूरी दुनिया पर पड़ सकता है असर

वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा. दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका के आसपास भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में तूफानों की संख्या कम हो सकती है, जिससे वहां होने वाली बर्फबारी प्रभावित हो सकती है. ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को बनाए रखने में बर्फबारी की बड़ी भूमिका होती है. अगर वहां लंबे समय तक कम बर्फ गिरी तो इसका असर समुद्र के जलस्तर पर भी पड़ सकता है. यही वजह है कि वैज्ञानिक AMOC में हो रहे बदलावों पर लगातार नजर रख रहे हैं.

शोधकर्ताओं ने क्या कुछ बताया

शोधकर्ताओं के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण इंसानों की गतिविधियां हैं. कोयला, तेल और गैस के ज्यादा इस्तेमाल से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें धरती का तापमान बढ़ा रही हैं. इससे समुद्र और मौसम के प्राकृतिक सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते प्रदूषण कम किया जाए और जलवायु परिवर्तन को रोकने के कदम उठाए जाएं तो इसके असर को कम किया जा सकता है. साथ ही बेहतर तैयारी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बढ़ते तूफानों और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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