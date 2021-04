Australia stands with our friends in India ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और वह इस संकट भी पार कर जाएगा. बता दें कि भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संकट का सामना कर रहा है. भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, “जैसा कि भारत एक मुश्किल दूसरी COVID19 लहर का सामना कर रहा है ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत में हमारे दोस्तों के साथ खड़ा है. हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्र कितना मजबूत और लचीला है. पीएम नरेंद्र मोदी और मैं इस वैश्विक चुनौती पर साझेदारी में काम करते रहेंगे.” Also Read - COVID-19: Pak PM इमरान खान बोले- मैं कोरोना से लड़ रहे भारत के लोगों के साथ, जल्‍द ठीक होने की हमारी प्रार्थनाएं

बता दें कि इससे पहले भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि तथा ऑक्सीजन की कमी के संकट के बीच यूरापीय संघ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की तथा स्थिति से निपटने में भारत को सहयोग प्रदान करने की पेशकश की. मैक्रों ने कहा, '' कोविड-19 की स्थिति बिगड़ने के बीच, मैं भारत के लोगों के साथ एकजुटता का संदेश देना चाहता हूं. इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है. इस संकट ने किसी को नहीं छोड़ा. हम सहयोग प्रदान करने के लिये तैयार हैं. ''

Australia stands with our friends in India as it manages a difficult second COVID-19 wave. We know how strong and resilient the Indian nation is. @narendramodi and I will keep working in partnership on this global challenge.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) April 23, 2021