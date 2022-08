Salman Rushdie Attacked in New York: सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है. ये हमला न्यूयॉर्क के वेस्टर्न (पश्चिमी) इलाके में हुआ है. सलमान रुश्दी पर ये हमला तब हुआ जब वह वेस्टर्न न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में शामिल थे.Also Read - दशकों तक मौत के साए में जीने वाले लेखक सलमान रुश्दी ने कहा-'अब मैं छिपकर नहीं रहना चाहता'

इस कार्यक्रम में सलमान रुश्दी को लेक्चर देने वाले थे. इसी दौरान स्टेज पर ही उन पर हमला हुआ. न्यूज़ एजेंसी के AP ने खबर जारी की है. हमले के बाद सलमान रुश्दी स्टेग पर ही गिर पड़े.

Author Salman Rushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western New York, reports AP

(Photo Courtesy: Salman Rushdie’s Twitter handle) pic.twitter.com/RYtv4l7chM

