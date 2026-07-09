आज थमेगी खामेनेई की अंतिम यात्रा, ईरान के मशहद शहर में होंगे दफन, ईरान के इतिहास में याद रखा जाएगा ये दिन

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा आज 9 जुलाई को समाप्त होगी. उनका अंतिम संस्कार मशहद में इमाम रजा दरगाह के पास किया जाएगा, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 9, 2026, 7:04 AM IST
अमेरिकी हमले में शहीद खामेनेई मशहद में दफन (image ai)
अमेरिकी हमले में शहीद खामेनेई मशहद में दफन (image ai)
  • 9 जुलाई को अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मशहद में दफन के साथ समाप्त होगी.
  • उनका अंतिम संस्कार इमाम रजा दरगाह के पास किया जाएगा, जो शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है.
  • चार दिनों तक तेहरान, कुम, नजफ और कर्बला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए.
  • ईरान ने पूरे आयोजन में कड़ी सुरक्षा की है और इसे राष्ट्रीय एकजुटता व राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा आज 9 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही है. तेहरान, कुम, नजफ और कर्बला से गुजरने के बाद आज खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इस कार्यक्रम को ईरान की धार्मिक और राजनीतिक एकजुटता का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है. उनका शव ईरान के पवित्र शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह के पास दफनाया जाएगा. यह खबर ईरान में गहरे शोक और राजनीतिक महत्व की है. खामेनेई की मौत फरवरी 2026 में अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों में हुई थी, जब उनकी उम्र 86 वर्ष थी. इस घटना के बाद उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया. मौत के कई महीनों बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं. Al Jazeera रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंतिम यात्रा का कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू हुआ था. पहले तेहरान में शव को रखा गया जहां लाखों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इसके बाद विभिन्न शहरों में जुलूस निकाले गए.

  • 7 जुलाई को कुम शहर में और 8 जुलाई को इराक के नजफ और कर्बला में विशेष समारोह हुए. इन पवित्र स्थानों पर लाखों शिया श्रद्धालुओं ने भाग लिया. इराकी प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया.
  • आज 9 जुलाई को मशहद में अंतिम दफन होगा. मशहद खामेनेई का जन्मस्थान है और यहां इमाम रजा का मजार है, जो शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है.

दफन के बाद राजनीतिक संदेश भी दिया जाएगा. ईरानी सरकार ने पूरे कार्यक्रम में भारी सुरक्षा व्यवस्था की है. सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए. यह आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है.

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ईरान में विरोध और एकता दोनों

खामेनेई 1989 से सुप्रीम लीडर थे. उनका शासन लंबा और प्रभावशाली रहा. उनकी मौत के बाद भी ईरान में विरोध और एकता दोनों दिख रही है. अंतिम संस्कार में एंटी-अमेरिका नारे लग रहे हैं. इस घटना का क्षेत्रीय असर भी होगा. ईरान के नए नेतृत्व के लिए यह एकजुटता का प्रतीक है. दुनिया भर से श्रद्धांजलियां आ रही हैं, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था.

कुल मिलाकर, आज का दिन ईरान के इतिहास में याद रखा जाएगा. खामेनेई की विरासत और उनके दफन का पवित्र स्थान देश की धार्मिक-राजनीतिक पहचान को मजबूत करेगा.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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