4 महीने बाद क्यों हो रहा है अयातुल्ला खामेनेई का अंतिम संस्कार? आखिर अब तक कहां रखा गया था शव

Ayatollah Khamenei Funeral: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के करीब चार महीने बाद उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है. इस लंबे अंतराल ने दुनिया भर में कई सवाल खड़े किए कि आखिर इस दौरान उनका शव कहां रखा गया और इस्लामी परंपरा के बावजूद अंतिम संस्कार में इतनी देरी क्यों हुई. ईरानी सरकार ने अब इन सवालों पर अपनी सफाई दी है.
आमतौर पर इस्लाम में किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार मृत्यु के 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है, लेकिन खामेनेई के मामले में हालात पूरी तरह अलग थे. ईरान का कहना है कि उस समय देश अमेरिका और इजरायल के साथ भीषण संघर्ष से गुजर रहा था. राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में लगातार हमलों का खतरा बना हुआ था, इसलिए बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं था.
सोशल मीडिया और कुछ विदेशी रिपोर्टों में दावा किया गया कि खामेनेई के शव को अस्थायी रूप से दफना दिया गया था. हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हुआ. उनके मुताबिक शव को धार्मिक और कानूनी नियमों का पालन करते हुए विशेष कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था.
इस्लाम में रासायनिक एम्बामिंग (शव संरक्षण के लिए रसायनों के इस्तेमाल) की अनुमति नहीं है. हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में शव को कम तापमान वाले कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखना स्वीकार्य माना जाता है. इसी वजह से चार महीने तक शव को सुरक्षित रखा जा सका.
ईरान इस अंतिम संस्कार को अपने इतिहास के सबसे बड़े राजकीय कार्यक्रमों में शामिल मान रहा है. तेहरान में तीन दिनों तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इसके बाद अंतिम यात्रा ईरान के कई प्रमुख शहरों और इराक के नजफ व करबला से होकर गुजरेगी.
9 जुलाई को खामेनेई को मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह के पास दफनाया जाएगा. ये वही शहर है जहां उनका जन्म हुआ था. समारोह में कई देशों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है.
ईरानी नेतृत्व इस अंतिम संस्कार को केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में भी देख रहा है. सरकार ने देशभर से लोगों को शामिल होने की अपील की है और बड़ी संख्या में परिवहन, भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था की गई है.
ईरान के शीर्ष नेताओं का कहना है कि लोगों की भारी मौजूदगी दुनिया को यह संदेश देगी कि देश बाहरी दबावों के बावजूद एकजुट है. वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक संकट, महंगाई और लंबे समय से जारी जन असंतोष के बीच ये आयोजन सरकार के लिए जनता का समर्थन दिखाने का बड़ा अवसर भी है.
हालांकि, देश के अंदर इस आयोजन को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है. एक वर्ग इसे राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक मान रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि सरकार इस मौके का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए कर रही है. ऐसे में खामेनेई का अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि ईरान की मौजूदा राजनीति और भविष्य की दिशा का भी महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.
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