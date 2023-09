Russia-Ukraine युद्ध थमा नहीं, अब ये दो पड़ोसी देश चौथी बार आए आमने-सामने

रूस और यूक्रेन के बीच बीते 600 दिनों से जारी जंग अब भी खत्म नहीं हुई और इस बीच, दो और अन्य देशों के बीच जंग छिड़ गई है. दरअसल, मंगलवार (19 सितंबर) को अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग (Azerbaijan Launches Military Operation Against Karabakh) का ऐलान कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, अजरबैजानी सेना आर्मेनिया के कब्जे वाले क्षेत्र में घुस चुकी हैं.

मीडिया एजेंसी BBC की रिपोर्ट के अनुसार, अज़रबैजान के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने आर्मेनियाई नियंत्रण के तहत नागोर्नो-काराबाख में ‘आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू कर दिया है. आर्मेनियाई रक्षा अधिकारियों ने अजरबैजान पर मिसाइल-तोपखाने से हमले करने का आरोप लगाया है, साथ ही इसे युद्धविराम का उल्लंघन बताया है. वहीं, आर्मेनियाई मीडिया ने इसे बड़े स्तर पर सैन्य आक्रमण का नाम दिया है. आर्मेनिया ने अज़रबैजान के इस कदम की निंदा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अज़रबैजान की आक्रमकता को ख़त्म करने की अपील की है.

अज़रबैजान द्वारा जारी हमलों पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन (Antony Blinken) ने ट्वीट कर कहा, कि नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में अज़रबैजान की सैन्य कार्यवाई अस्वीकार्य है. इससे मानवीय स्थिति और ख़राब होने का ख़तरा है. अमेरिका ने मौजूदा संघर्ष को ख़त्म करने और सीधी बातचीत करने की अपील की है.

Azerbaijan’s unacceptable military actions risk worsening the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. We call for immediate end to hostilities and for direct dialogue.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023