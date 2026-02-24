Hindi World Hindi

Baby Born From The Uterus Of A Dead Woman Medical Science Miracle

मृत महिला के गर्भाशय से पैदा हुआ 'बेबी', मेडिकल साइंस का बड़ा चमत्कार

Womb Transplant: ग्रेस बेल ने मृत डोनर से गर्भाशय ट्रांसप्लांट कराया था. इसके बाद वह बच्चे को जन्म देने वाली पहली ब्रिटिश महिला बन गई हैं.

(photo credit AI, for representation only)

Womb Transplant: ब्रिटेन में पिछले साल दिसंबर में ह्यूगो नाम के बच्चे ने जन्म लिया. ह्यूगो बेहद खास है क्योंकि उसकी मां ने गर्भाशय प्रत्यारोपण के बाद उसे जन्म दिया. यह गर्भ एक मृत महिला से लिया गया था. सर्जनों के मुताबिक यह ब्रिटेन में पहले बच्चे का जन्म है जो एक मृत डोनर के गर्भाशय ट्रांसप्लांट से हुआ है.

कौन है बच्चे की मां

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेस बेल ने इस बच्चे ह्यूगो को जन्म दिया है. ग्रेस बेल एक आईटी मैनेजर हैं. उनके पति, स्टीव पॉवेल हैं, जो फाइनेंस में काम करते हैं. यह कपल दक्षिणी इंग्लैंड में रहता है और उम्र के 30वें दशक में है.

महिला को है दुर्लभ बीमारी MRKH

ह्यूगो की मां, ग्रेस बेल को मेयर-रोकिटांस्की-कस्टर-हाउसर (MRKH) एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें गर्भाशय का विकास नहीं होता या वह गायब हो जाता है. यह हर 5,000 महिलाओं में से एक को होता है.

कैसे चलता है इस बीमारी का पता

इस स्थिति वाले लोगों को आमतौर पर प्यूबर्टी के दौरान पता चलता है, क्योंकि भले ही उनके ब्रेस्ट और प्यूबिक हेयर विकसित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पीरियड्स शुरू नहीं होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवरीज़ फीमेल हार्मोन बनाती हैं जो नॉर्मल विकास करते हैं, लेकिन वजाइना और गर्भाशय के न होने का मतलब है कि ब्लीडिंग नहीं होती है.

MRKH वाली ज़्यादातर महिलाओं के लिए, सर्जन पहले से मौजूद वजाइनल टिशू की थोड़ी मात्रा को खींचकर वजाइना बना पाते हैं. यह आमतौर पर खास तौर पर डिज़ाइन किए गए चिकने सिलेंडर के आकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके किया जाता है, जिन्हें वजाइनल डाइलेटर कहा जाता है. इसके बाद, MRKH वाली महिलाएं सेक्स करने में सक्षम होती हैं. हालांकि इस स्थिति वाली महिलाएं आमतौर पर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, लेकिन वे असिस्टेड रिप्रोडक्शन के जरिए बच्चे पैदा कर सकती हैं.

यह बीमारी ग्रेस को जन्म के समय से है. उन्हें 16 साल की उम्र में MRKH का पता चला था. ग्रेस ने कहा, यह बस एक चमत्कार है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुमकिन होगा. मैं अपने डोनर और उनके परिवार का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है.

टाइम लाइन

2024 में, ग्रेस को ऑक्सफ़ोर्ड ट्रांसप्लांट सेंटर में सात घंटे के ऑपरेशन में डोनर का गर्भाशय मिला.

30 साल की ग्रेस पिछले साल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हुईं

दिसंबर, 2025 में सिजेरियन सेक्शन से को जन्म दिया.