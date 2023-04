भूकंप के मलबे से 5 दिन बाद निकली थी यह मासूम: 54 दिन बाद पता चला कि मां जिंदा है, ऐसे मिली अपनी मां से

विनाशकारी भूकंप और युद्ध क्षेत्र से हमेशा हृदयविदारक यानी बहुत ज्यादा दर्द देने वाली खबरें ही सुनने को मिलती हैं. कहीं कोई एक कहानी मिल जाती है, जिसमें चमत्कार यानी मिरैकल होता है. यह मिरैकल ऐसा होता है कि इसकी चर्चा हर ओर होती है. आज हम मिरैकल की बात क्यों कर रहे हैं? आपके मन में भी यह प्रश्न कौंध रहा है तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत कर देते हैं. बात है तुर्किये (Turkey) में आए विनाशकारी भूकंप की. यह भूकंप 6 फरवरी 2023 को तुर्किये और सीरिया में आया था. 7.7 और 7.6 तीव्रता के उन भूकंपों में दोनों देशों में भीषण तबाही मची थी. हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों के घर उजड़ गए. राहत और बचाव कार्य के दौरान एक मिरैकल हुआ. आज बात उसी मिरैकल की.

भीषण भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर था. जो बच गए थे वह जीवन की राह ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे थे. जो अब भी मलबे में फंसे थे, वह जिंदगी के लिए लड़ रहे थे. इस बीच 128 घंटे की बचाव अभियान के बाद एक मासूम को मलबे से जिंदा निकाला गया. बचावकर्मियों के हाथों में उस मासूम बच्चे की गहरी आंखें, जैसे लाखों बार शुक्रिया कह रही हों. चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन जान बचने की खुशी ये बच्चा बयान नहीं कर सकता था. जितनी खुशी उस बच्चे को हुई होगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी बचावकर्मियों को हुई होगी, उसे 128 घंटे बाद भी जिंदा पाकर.

128 घंटे यानी करीब साढ़े 5 दिन के राहत और बचाव कार्य के बाद मासूम को जिंदा पाकर बचावकर्मियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हर कोई उस मासूम के साथ फोटो खिंचवा लेना चाहता था. उसकी वो गहरी काली आंखें जैसे बार-बार शुक्रिया कह रही हों. पांच दिन तक भूखा-प्यासा वह बच्चा काफी कमजोर था, लेकिन बचावकर्मियों की मेहनत रंग लाई. अब बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया.

मासूम की मिलने खुशी तो थी, लेकिन बचावकर्मियों को उसकी मां कहीं नहीं मिली. उस समय काफी मशक्कत के बाद भी जब बच्चे की मां नहीं मिली तो मान लिया गया कि उसकी मां जिंदा नहीं है. हर कोई बच्चे के लिए भावुक था. इसके लिए दुआएं मांग रहा था. दुआ यही थी कि काश बच्चे की मां जिंदा हो और वह उसे जल्द से जल्द मिल जाए. मां की तलाश भी हुई, इस काम में दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगे.