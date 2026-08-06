'उल्टा ग्रहण...' क्यों अलग होगा 12 अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण, नक्शे पर गलत दिशा में क्यों चलता हुआ दिखेगा?

Backward eclipse:इस महीने की 12 तारीख को लगने वाला सूर्य ग्रहण के बैकवर्ड सोलर एक्लिप्स होगा.

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अगर आपने 12 अगस्त, 2026 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के नक्शे देखेंगे हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रहण बिल्कुल उल्टा हो रहा है. (photo credit, AI, for representation only)

Backward eclipse: 12 अगस्त को पूर्ण सू्र्यग्रहण लग रहा है. पर क्या आपको मालूम है कि यह सूर्य ग्रहण एक बैकवर्ड सोलर एक्लिप्स यानी उल्टा सूर्य ग्रहण होगा. आइये जानते हैं कि बैकवर्ड सोलर एक्लिप्स क्या होता है. लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, हर पूर्ण सूर्य ग्रहण पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में घूमते हैं. घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में (counterclockwise), या पश्चिम से पूर्व की ओर.

क्या होता है पूर्ण ग्रहण का रास्ता ?

पृथ्वी हर 24 घंटे में एक बार पूर्व की ओर घूमती है, और चंद्रमा भी हमारे ग्रह के चारों ओर घूमते हुए पूर्व की ओर बढ़ता है. क्योंकि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर उसके नीचे घूमने की गति से तेज़ी से आगे बढ़ती है, इसलिए पूर्ण ग्रहण का रास्ता हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है.

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण उल्टा

अगर आप 12 अगस्त, 2026 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के नक्शे देखेंगे हैं, तो ऐसा लगता है कि ग्रहण बिल्कुल उल्टा हो रहा है. ऐसा लगता है कि चंद्रमा की छाया पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रही है. सूर्य ग्रहण का यह रास्ता उत्तरी ध्रुव के पास, दूर उत्तरी साइबेरिया से शुरू होकर पूर्वी ग्रीनलैंड की ओर जाता है. फिर यह पश्चिमी आइसलैंड और उत्तरी स्पेन के ऊपर मुड़ता हुआ दिखता है.

यह बस एक भ्रम है, पर ये हो क्यों रहा ?

वैज्ञानिकों के मुताबिक, साइबेरिया से ग्रीनलैंड तक का यह उल्टा दिखने वाला रास्ता असल में एक भ्रम है. यह ज्यामिति (geometry) के कारण होता है. यह सपाट नक्शे पर देखने के कारण होता है.

चंद्रमा की छाया पृथ्वी की घुमावदार सतह पर एक स्मूथ आर्क (smooth arc) बनाती है और कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती. यह ग्रहण उत्तरी ध्रुव के इतना करीब से गुजरता है कि मैप प्रोजेक्शन के कारण होने वाले डिस्टॉर्शन (distortion) से रास्ता मुड़ता हुआ दिखता है, जबकि असल में, छाया बस दुनिया के ऊपरी हिस्से से होकर गुजर रही होती है.