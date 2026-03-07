  • Hindi
  • Balen Shah Big Win Nepal Election Defeats Former Pm Kp Oli By 50000 Votes Jhapa Seat

नेपाल चुनाव में बालेन शाह की बड़ी जीत, पूर्व PM के पी ओली को 50 हजार वोटों से दी शिकस्त

Nepal Election Results: नेपाल चुनाव में बालेन शाह ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को करीब 50 हजार वोटों से हराया. नतीजों के बाद पार्टी ने जश्न की जगह जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया.

Published: March 7, 2026 8:10 PM IST
Nepal Election Results: नेपाल के आम चुनाव के नतीजों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार बालेन शाह ने शानदार जीत दर्ज की है. झापा जिले के निर्वाचन क्षेत्र–5 से उन्हें विजेता घोषित किया गया. खास बात यह है कि उन्होंने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और बड़े नेता केपी शर्मा ओली को भारी अंतर से हराया है. इस नतीजे ने नेपाल की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है और युवा नेताओं की बढ़ती ताकत भी दिखा दी है.

करीब 50 हजार वोटों से मिली जीत

अंतिम मतगणना के अनुसार बालेन शाह को कुल 68,348 वोट मिले. वहीं केपी शर्मा ओली को इस सीट पर करीब 18 हजार वोट ही मिल पाए. इस तरह दोनों नेताओं के बीच लगभग 50 हजार वोटों का बड़ा अंतर रहा. इतनी बड़ी जीत को नेपाल की राजनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. कई लोग इसे युवा नेतृत्व के प्रति जनता के भरोसे का संकेत भी मान रहे हैं.

ये भी पढ़े- कौन हैं बालेन शाह? रैपर-मेयर जिन्हें Gen Z का समर्थन है, क्या वे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होंगे?

जीत के बाद पार्टी का अलग फैसला

चुनाव नतीजे आने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने सभी विजयी उम्मीदवारों के लिए एक खास निर्देश जारी किया है. पार्टी ने कहा है कि कोई भी नेता जीत के बाद जुलूस या बड़ा जश्न न मनाए. आम तौर पर चुनाव जीतने के बाद रैलियां और जुलूस निकलते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने इससे बचने को कहा है. पार्टी का मानना है कि अभी ध्यान सिर्फ जिम्मेदारी निभाने पर होना चाहिए. पार्टी के उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति के समन्वयक डीपी अर्याल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे जरूरी काम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए अभी जश्न मनाने का सही समय नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि इस चुनाव के दौरान कुछ कठिन हालात भी रहे और कई युवा इससे प्रभावित हुए हैं. इसलिए नेताओं को संवेदनशील रहते हुए काम शुरू करना चाहिए.

जनता की उम्मीदें पूरी करने पर जोर

डीपी अर्याल ने यह भी कहा कि जनता ने इस बार बदलाव की उम्मीद से वोट दिया है. लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो और देश में बेहतर व्यवस्था बने. इसलिए जीतने वाले नेताओं की पहली जिम्मेदारी यही है कि वे ईमानदारी से काम करें. पार्टी ने अपने उम्मीदवारों से कहा है कि वे फूलों की मालाएं, बड़े जुलूस या बाइक रैली जैसे कार्यक्रमों से दूर रहें. सिर्फ मतगणना केंद्र पर समर्थकों का धन्यवाद करना ठीक है, लेकिन असली काम अब जनता के लिए बेहतर शासन देना है.

