कराची: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी है. ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ खबर के अनुसार धमाका क्वेटा के कुचलाक इलाके में एक मस्जिद में हुआ.

Balochistan: Four people killed and fifteen injured in a blast in a Mosque in Kuchlak, near Quetta. #Pakistan pic.twitter.com/l9S2yjVuG0

— ANI (@ANI) August 16, 2019