बलूचिस्तान में PAK सेना पर ताबड़तोड़ हमले, BLA के हमलों में 12 से ज्यादा सैनिक मारे गए

Balochistan Violence: बलूचिस्तान में BLF ने अलग-अलग हमलों में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और एक पुलिसकर्मी को मारने का दावा किया है.

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इसके विरोध में लोगों ने क्वेटा-कराची हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया. (File Photo from IANS)

बलूचिस्तान में 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है

BLF ने कई इलाकों में सैन्य काफिलों और पुलिस पर हमलों की जिम्मेदारी ली

क्वेटा और खुझदार में पुलिसकर्मी व अन्य लोगों के मारे जाने का भी दावा है

पाकिस्तानी FC पर छापेमारी के दौरान 4 नागरिकों की हत्या का आरोप है

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने दावा किया है कि 15 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उसने प्रांत के अलग-अलग इलाकों में 11 हमले किए, जिनमें 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्यकर्मी और एक पुलिस अधिकारी मारे गए. BLF के मुताबिक, इन हमलों में सैन्य काफिलों, पुलिस और संचार ढांचे को निशाना बनाया गया.

पुलिस स्टेशन पर कब्जे से लेकर सैन्य काफिले पर हमले तक

BLF के प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलोच ने बताया, 9 सितंबर को चागाई के बारामचा इलाके में उसके लड़ाकों ने तलारन पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया. पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर हथियार, उपकरण और एक वाहन जब्त करने का दावा किया गया. हालांकि, बाद में चेतावनी देकर सभी पुलिसकर्मियों को छोड़ने की बात कही गई. इसी दिन सुराब के गिदार इलाके में सैन्य काफिले पर हमला करने का भी दावा किया गया. 4 सितंबर को खुजदार के मुगली क्रॉस पर हमले में 6 सैनिकों के मारे जाने का दावा है

IED और संचार ढांचे को भी बनाया निशाना

संगठन ने 7 सितंबर को अवारान में IED हमले में दो पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों की मौत और दो के घायल होने की बात कही. BLF ने चागाई में एक फाइबर-ऑप्टिक सुविधा और रखशान में Ufone के कम्युनिकेशन टावर में आग लगाने की जिम्मेदारी भी ली. 1 सितंबर को अवारान के कोलवाह इलाके में सैन्य पैदल गश्ती दल पर हमले में दो जवानों को मारने और दो को घायल करने का दावा किया गया. क्वेटा में 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात भी कही गई. इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने के आरोप में तीन लोगों की हत्या का दावा भी किया गया.

सैन्य कार्रवाई में 4 नागरिकों की भी मौत

इस बीच, खुजदार जिले के वाध तहसील में पाकिस्तानी Frontier Corps पर एक घर में छापेमारी के दौरान गोलीबारी कर 4 नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा है. रिपोर्टों के मुताबिक, घटना में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए. इसके विरोध में लोगों ने क्वेटा-कराची हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया. Baloch Voice for Justice ने स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इसे बलूच नागरिकों के खिलाफ हिंसा और सामूहिक दंड का हिस्सा बताया. BYC नेता सबीहा बलोच ने भी सैन्य अभियानों में नागरिकों, खासकर बच्चों के प्रभावित होने का आरोप लगाया.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)