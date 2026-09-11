बलूचिस्तान में PAK सेना पर ताबड़तोड़ हमले, BLA के हमलों में 12 से ज्यादा सैनिक मारे गए

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने दावा किया है कि 15 अगस्त से 9 सितंबर के बीच उसने प्रांत के अलग-अलग इलाकों में 11 हमले किए, जिनमें 12 से ज्यादा पाकिस्तानी सैन्यकर्मी और एक पुलिस अधिकारी मारे गए. BLF के मुताबिक, इन हमलों में सैन्य काफिलों, पुलिस और संचार ढांचे को निशाना बनाया गया.
BLF के प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलोच ने बताया, 9 सितंबर को चागाई के बारामचा इलाके में उसके लड़ाकों ने तलारन पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया. पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर हथियार, उपकरण और एक वाहन जब्त करने का दावा किया गया. हालांकि, बाद में चेतावनी देकर सभी पुलिसकर्मियों को छोड़ने की बात कही गई. इसी दिन सुराब के गिदार इलाके में सैन्य काफिले पर हमला करने का भी दावा किया गया. 4 सितंबर को खुजदार के मुगली क्रॉस पर हमले में 6 सैनिकों के मारे जाने का दावा है
संगठन ने 7 सितंबर को अवारान में IED हमले में दो पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों की मौत और दो के घायल होने की बात कही. BLF ने चागाई में एक फाइबर-ऑप्टिक सुविधा और रखशान में Ufone के कम्युनिकेशन टावर में आग लगाने की जिम्मेदारी भी ली. 1 सितंबर को अवारान के कोलवाह इलाके में सैन्य पैदल गश्ती दल पर हमले में दो जवानों को मारने और दो को घायल करने का दावा किया गया. क्वेटा में 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई के दौरान एक अधिकारी की मौत और कई लोगों के घायल होने की बात भी कही गई. इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ सहयोग करने के आरोप में तीन लोगों की हत्या का दावा भी किया गया.
इस बीच, खुजदार जिले के वाध तहसील में पाकिस्तानी Frontier Corps पर एक घर में छापेमारी के दौरान गोलीबारी कर 4 नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगा है. रिपोर्टों के मुताबिक, घटना में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए. इसके विरोध में लोगों ने क्वेटा-कराची हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया. Baloch Voice for Justice ने स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इसे बलूच नागरिकों के खिलाफ हिंसा और सामूहिक दंड का हिस्सा बताया. BYC नेता सबीहा बलोच ने भी सैन्य अभियानों में नागरिकों, खासकर बच्चों के प्रभावित होने का आरोप लगाया.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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