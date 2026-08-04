पाकिस्तान से अलग होने का फिर किया दावा! अब 11 अगस्त को 'आजादी का दिन' मनाएगा बलूचिस्तान, दुनिया से की बड़ी अपील

पाकिस्तान से अलग होने का दावा करने वाले बलूचिस्तान समूह ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है. संगठन ने दुनिया से स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की है और वैश्विक स्तर पर बलूच समुदाय से इस दिन को मनाने का आह्वान किया है.

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बलूचिस्तान के स्वयंभू संगठन ने 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित किया.

संगठन ने दुनिया से स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की.

समर्थकों से वैश्विक स्तर पर झंडा फहराकर दिवस मनाने का आह्वान किया गया.

पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और अलग देश के दावे को स्वीकार नहीं करता.

पाकिस्तान से अलग होने का दावा करने वाले स्वयंभू रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने एक बार फिर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की बात दोहराते हुए 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान किया है. संगठन ने दुनिया के अलग-अळग देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्र बलूचिस्तान को मान्यता देने की भी अपील की है. इस घोषणा ने एक बार फिर पाकिस्तान और बलूचिस्तान से जुड़े राजनीतिक विवाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 11 अगस्त को हर साल बलूचिस्तान का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इसके लिए दुनिया भर में रह रहे बलूच समुदाय से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने, राष्ट्रीय ध्वज फहराने और इस दिन को एकजुट होकर मनाने का आग्रह किया गया है.

‘इस दिन को यादगार बनाएं’

बलूच आंदोलन से जुड़े नेता मीर यार बलूच ने समर्थकों से अपील की कि वे घरों, बाजारों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराकर इस दिन को यादगार बनाएं. उनका कहना है कि ऐसा करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों तक इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को पहुंचाना है.

संगठन का दावा है कि 11 अगस्त 1947 को, ब्रिटिश शासन समाप्त होने के दौरान, बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था. इसी आधार पर वह इस तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है. हालांकि, पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानता है.

अपने बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने ये भी कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और स्थिरता तभी संभव है, जब बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता मिले. संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपने पक्ष का समर्थन करने और औपचारिक मान्यता देने की अपील दोहराई.

पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना

बयान में पाकिस्तान की नीतियों की भी आलोचना की गई है. संगठन का आरोप है कि पिछले कई दशकों में लिए गए फैसलों ने दक्षिण एशिया में अस्थिरता और संघर्ष को बढ़ावा दिया. इसके साथ ही कश्मीर विवाद, 1971 में बांग्लादेश का गठन, अफगानिस्तान से जुड़े घटनाक्रम और अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है.

ये घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. ऐसे में बलूचिस्तान की ओर से 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस घोषित किए जाने को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.